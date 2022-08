Massa reveló un misterioso llamado de un político opositor: ¿qué le dijo?

Entornointeligente.com /

La decisión de esta persona anónima se debe a la intención de no querer verse perjudicado en la interna de su propia alianza partidaria . «No tenemos que tener miedo, ni vergüenza, para sentarnos en una mesa para buscar acuerdo. Incluso con los que están en partidos opuestos. Dialogar con el otro no implica conceder «, expresó el funcionario peronista.

Informate más Un Massa disruptivo sorprendió en Council of America: «Vamos a poner orden a la inflación. (Argentina crecerá 7% en 2021)» El evento, que también estuvo organizado por la Cámara de Comercio y Servicios Argentina , contó con la presencia de empresarios locales y estadounidenses, además de diplomáticos, gobernadores nacionales y otros dirigentes. Además de Massa, en el estrado principal estuvo Natalio Mario Grinman , CEO de Council of the Americas y presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) .

Los temas de Council of the Americas En concreto, se debatió sobre energía, política y desarrollo productivo. » Argentina es un país rico en reservas . Convertir esa riqueza en crecimiento y desarrollo depende del trabajo que hagan el sector público y el privado», remarcó el exintendente de Tigre.

Sobre su reciente llegada al Gabinete, absorbiendo desde Economía las carteras de Desarrollo Productivo y Agricultura, expresó: «No es una decisión de un hombre, o de un mago, o de un supercargo. La decisión de la unificación de los ministerios se hizo porque hay una decisión del Gobierno de unificar las áreas que deben trabajar juntas para tomar decisiones».

Por otro lado, Massa comentó que el desempleo podría reducirse hasta ubicarse en el 6,7% , aunque la cifra oficial se difundirá en cinco semanas. En el primer trimestre del año el desempleo fue de 7%, y en el segundo trimestre del 2021 había sido de 9,6%.

Sin embargo, el miércoles se registraron importantes movilizaciones de gremios afines al peronismo y movimientos sociales más combativos, exigiendo aumentos salariales y políticas más efectivas contra la inflación.

LINK ORIGINAL: Ambito

Entornointeligente.com