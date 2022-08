Massa enfrenta primer test ante el mercado y crece la expectativa por el dólar

Entornointeligente.com /

Massa brindó varias señales en relación a la política económica. Todas, en el marco de un fuerte apoyo político. No es un dato menor. Algunas de las medidas mas altisonantes e importantes para los inversores tienen que ver con el cumplimiento de la meta del déficit fiscal, el «stop» a la emisión monetaria hasta fin de año, una ampliación del recorte de los subsidios enfocado en el ahorro energético y otros incentivos hacia el sector exportador. Pero claro, por ahora es todo wait and see.

Informate más Dólar: a cuánto llegará a fin de año según el mercado TAPA-Massa Ignacio pet_opt.jpeg Tras comunicar que el lunes iniciarán los reintegros al Banco Central para cumplir con la promesa de «cero emisión» hasta fin de año, Finanzas deberá cubrir vencimientos por $400.000 millones en letras del Tesoro, de un total de $575 millones que tiene el octavo mes de 2022. La licitación se hará el jueves 11, en coincidencia con la difusión del dato oficial de inflación de julio , un número que en medio de la incertidumbre económica y la tensión cambiaria.

Qué podemos esperar del dólar El viernes, el dólar blue volvió a subir, aunque se mantuvo por debajo de los $300, según un relevamiento de Ámbito en el Mercado Negro de Divisas. En tanto, los dólares financieros anotaron su primer descenso en cuatro jornadas.

Para Lorenzo Sigaut Gravina, economista de Equilibra en los próximos días habrá cautela: «Las medidas que tienden a reforzar las reservas, se busca que el dólar oficial se actualice al ritmo que venía. La clave es la brecha, de ahí depende cómo se vaya asimilando estas medidas. En el corto plazo va a haber más estabilidad en el dólar hasta tanto se vean las cosas más claras» .

En la misma línea, Sebastián Menescaldi Director Asociado de Eco Go dio una primera impresión: » Habrá que tener que esperar unas semanas. Bien lo fiscal pero no sabemos si lo que anunció es suficiente, flojo lo monetario y cambiario. Faltan medidas que cambien el flujo de capitales externos (tomar deuda cambia los stocks, pero no los flujos, la dirección de dónde van los capitales), todo ello en un contexto donde la tasa de interés corre por debajo de la depreciación y la inflación».

En tanto, Paula Gándara, CIO de Adcap Asset Management puntualizó con Ámbito: «Los anuncios de Sergio Massa fueron en línea con lo esperado y van por el lado correcto. Dio un discurso amigable hacia el mercado, pero faltan detalles específicos para convencer».

«Lo realmente trascendente para el mercado es que ni él ni Martín Guzmán presentaron un plan integral de estabilización de la economía, que es lo que la Argentina necesita. La diferencia entre uno y otro es que Massa tiene más poder político -aparece con el consenso de todo el Gobierno, a diferencia de Guzmán-, y eso es positivo. También, que hace hincapié en que va a recortar los subsidios; el planteo de Massa es más fiscalista».

En cuanto al tipo de cambio, Gándara asegura que «Hay presión devaluadora, pero el BCRA vende continuamente dólares, y lo hace por la balanza energética, por la importación de energía. Es difícil sostener el precio del dólar con la caída actual de reservas del Banco Central. Esa es la madre de todos los problemas».

» Esperamos un poco de estabilidad a corto plazo en el dólar» al tiempo que afirmó que la inflación «va a volar». «En julio probablemente sea de cerca del 8%, y en agosto quizás sea incluso mayor».

LINK ORIGINAL: Ambito

Entornointeligente.com