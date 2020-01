Masivas evacuaciones en Filipinas tras erupción de volcán Taal

Entornointeligente.com /

Una nueva erupción del Taal , volcán que se encuentra a unos 50 kilómetros de la capital de Filipinas , provocó este domingo la evacuación de varias localidades y el cierre del aeropuerto internacional de Manila.

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs, por sus siglas en inglés) indicó que el volcán Taal en la provincia de Batangas, al sur de Manila, arrojó vapor y cenizas hasta de un kilómetro de altura.

No hubo informes inmediatos de heridos o daños, pero las autoridades se apresuraron a evacuar a más de 6.000 aldeanos de una isla donde se encuentra el volcán, dijeron las autoridades.

Taal Volcano has erupted In Phillipines.

Havent seen any eruption like it in recent times 🙁

Ph Army and everyone else, please stay safe!

Let’s pray for their safety ���� pic.twitter.com/ttGktSamOq

— MOTS⁷=OT⁷ (@SK_BTS_Lakers) January 12, 2020 El Phivocls elevó la alerta del nivel 1 al 4 en una escala de 5 después de que se detectara un aumento de la actividad en el cráter, lo que significa que es posible una erupción peligrosa en cuestión de horas a días.

El volcán se encuentra en la isla de Luzón y es el segundo más activo del país, mientras las autoridades advirtieron a la población de la posibilidad de una erupción más poderosa en el corto plazo.

“Las operaciones de vuelo en el aeropuerto internacional Ninoy Aquino se han suspendido temporalmente debido a la ceniza volcánica [proveniente] de la erupción del volcán Taal”, advirtió la autoridad aeroportuaria en las redes sociales.

Por su parte, la Cruz Roja de Filipinas tuiteó que “empleados y voluntarios ya están sobre el terreno para la evacuación en curso de 2 ciudades (Tanauan, Lipa) y 5 municipios (Taal, Cuenca, Agoncillo, San Nicolás, Balete).

Ongoing phreatic explosion at the Main Crater of Taal Volcano. Photos taken from installed IP camera monitoring the activity of Taal Volcano. pic.twitter.com/9Qyd7aLvsJ

— PHIVOLCS-DOST (@phivolcs_dost) January 12, 2020 “Explosión freática en curso en el cráter principal del volcán Taal. Fotos tomadas desde una cámara IP instalada que monitorea la actividad del Volcán Taal”, indica el tuit del Phivocls . Según datos de 2017, la población de San Nicolás, Balete y Talisay se situaría entre los 6.000 y los 10.000 habitantes. Personal de la Cruz Rojo de Filipinas se ha desplazado a la zona para ayudar con las labores de evacuación.

Debido a la caída de la ceniza volcánica, las clases en algunas partes del área metropolitana de Manila se suspenderán el lunes.

Se ha observado un nivel moderado a alto de actividad sísmica en las cercanías desde el 28 de marzo de 2019, según Phivocls. La agencia reportó tres terremotos a partir de este domingo por la tarde.

El volcán, uno de los más pequeños en el mundo, se encuentra en una isla en el lago Taal, dentro de una caldera que se había formado como resultado de una erupción antigua y luego se inundó.

Miles de turistas visitan cada año al Taal y algunos realizan excursiones hasta su cráter, parcialmente inundado y en el que es fácil ver pequeñas fumarolas.

