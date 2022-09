Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Rock in Rio Gêmeos de pais diferentes Mega-Sena IDH mundial Marvvila vai levar pagode à Cidade do Rock: 'Já estava na hora do Rock in Rio mostrar Rio de verdade' 'A gente é essa mistura de rap, funk, pagode e tantos outros gêneros. Vejo o Espaço Favela como trampolim para artistas ocuparem o Palco Mundo e Sunset em breve', diz pagodeira ao g1. Por Braulio Lorentz, g1

09/09/2022 01h22 Atualizado 09/09/2022

1 de 2 Marvvila vai levar pagode à Cidade do Rock: ‘Já estava na hora do Rock in Rio mostrar Rio de verdade’ Divulgação Marvilla é mais uma representante do pagode que vai cantar no Espaço Favela, nesta sexta-feira (9) de Rock in Rio.

«Já estava na hora de o Rock in Rio mostrar o Rio de verdade, né? A gente é essa mistura de rap, funk, pagode e tantos outros gêneros. Vejo o Espaço Favela como um trampolim para os artistas ocuparem o Palco Mundo e Sunset em breve «, diz a pagodeira de Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio.

Rock in Rio tem dia de pop punk e emo, com Green Day e Avril Lavigne; veja como será o 5º dia

Entre as músicas que devem aparecer no show, ela deve cantar «A Pagodeira», gravada com o funkeiro Don Juan e o rapper PK. «Temos que unir forças, o público adora essa mistura e o caminho é esse mesmo.»

2 de 2 Marvvila na gravação de álbum ao vivo — Foto: Marcos Hermes / Divulgação Marvvila na gravação de álbum ao vivo — Foto: Marcos Hermes / Divulgação

Kassia Marvila, nome real da cantora, começou a carreira cantando na igreja e já participou do programa «The Voice Brasil», em 2016. Também já integrou um coral dedicado a soul music, chamado Coral Vibe. A carreira tem ainda parcerias com Dilsinho, Belo, Rebecca e Sorriso Maroto.

Ao ser perguntado sobre cantar um estilo predominantemente ligado a vozes masculinas, ela diz que essa não é uma questão apenas do pagode:

«Em outros estilos, as mulheres também têm que lutar mais pelo espaço. Nós fomos ensinadas que certas coisas não são para a gente. Nossa geração tem o dever de acabar com isso.»

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com