Marvel: el director de WandaVision en conversaciones para dirigir Los 4 Fantásticos

Shakman reemplazaría a Jon Watts , quien se separó del proyecto hace unos meses. Watts salía de Spider-Man: No Way Home , que se acababa de convertirse en la sexta película más taquillera en la historia de la taquilla mundial con u$s1.89 mil millones y necesitaba un descanso del reino de los cómics. Marvel rápidamente comenzó a buscar a su reemplazo, se reunió con varios candidatos y pensó que la búsqueda podría continuar hasta la primavera.

Dicho esto, siempre se pensó que Shakman era el tipo a vencer dado lo cómodo que estaba Kevin Feige (Presidente de Marvel Studios ) con él siguiendo a WandaVision , que no solo lanzó con éxito la estrategia de series limitadas de Marvel para Disney + , sino que también obtuvo varias nominaciones al Emmy, incluida la de Mejor Director para Shakman.

Los 4 Fantásticos ha sido una propiedad esperada por los fanáticos de MCU desde que Disney adquirió Fox y absorbió todos sus activos; esos incluyeron a Los 4 Fantásticos y los X-Men . Desde entonces, los fanáticos se han estado preguntando cuándo obtendrían esa nueva serie de películas, y Feige dio esa respuesta en la Comic-Con de este año en San Diego, diciendo que la película iniciaría la Fase 6, el 8 de noviembre de 2024 . Le seguirán dos películas de Avengers: Avengers: The Kang Dynasty el 2 de mayo de ese año, y Avengers: Secret Wars solo seis meses después.

