¿Por qué algunos artistas de efectos visuales denuncian a Marvel?

Govil reveló que trabajar con Marvel Studios fue el motivo principal para abandonar la industria de efectos digitales. Explicó que, con frecuencia, ha visto a sus colegas lidiar con exceso de trabajo mientras el estudio de Kevin Feige y compañía apretaban económicamente a la empresa.

Informate más Marvel no para: la cuarta película del Capitán América ya tiene director «Trabajar en Marvel Studios es lo que me empujó a dejar la industria de efectos visuales. Son un cliente horrible. He visto a demasiados colegas colapsar después de trabajar demasiado, mientras el estudio apretaba económicamente a los trabajadores».

https://twitter.com/DhruvGovil/status/1546177539692904448 Working on #Marvel shows is what pushed me to leave the VFX industry. They’re a horrible client, and I’ve seen way too many colleagues break down after being overworked, while Marvel tightens the purse strings. https://t.co/FacGBfnYmG

— Dhruv Govil (@DhruvGovil) July 10, 2022 El artista de VFX, que ha trabajado en películas como Spider-Man o Guardianes de la Galaxia , continuó explicando que este ha sido el caso desde los primeros días de Marvel Studios . Es decir, desde el comienzo del universo compartido denominado UCM. No es un cambio reciente que haya sido tomado con la nueva administración de Disney .

La publicación de Govil se produjo en respuesta a un artículo de The Gamer que hablaba sobre una serie de comentarios no verificados de supuestos artistas de VFX que trabajan para Marvel Studios . Esos comentarios no verificados aparecieron en un hilo de Reddit que se titulaba: «¡Francamente, estoy harto y cansado de trabajar en proyectos de Marvel Studios!»

Algunos de los testimonios que cita el artículo de The Gamer:

«Solicité no trabajar en más películas y series de televisión de Marvel Studios. Desafortunadamente, se están convirtiendo en nuestro mayor cliente. Esperan una mezcla heterogénea de opciones, por lo que pueden cambiar de opinión más de tres veces». «Marvel ha provocado que hombres adultos golpeen las paredes y arrojen ordenadores por culpa del estrés. Yo mismo me derrumbé un par de veces. He visto la tensión que puede ejercer este trabajo en los matrimonios. Pero bueno… El dinero fue fabuloso. Que le den al estudio como cliente. El nombre y el crédito de su reputación no merecen la pena». «Estoy en mi tercer proyecto consecutivo de Marvel Studios y, literalmente, me despierto a las 5:30 de la madrugada para buscar trabajo en algún otro lugar que tengan otros proyectos apartes de lo del UCM porque ya no puedo hacer esto más».

LINK ORIGINAL: Ambito

