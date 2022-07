Entornointeligente.com /

Marvel anuncia dois novos 'Vingadores' para 2025; veja anúncios do estúdio na Comic-Con 2022 'Kang Dynasty' e 'Secret Wars' fazem parte da saga do Multiverso. 'Quarteto Fantástico' vai ser lançado em novembro de 2024. Por g1

23/07/2022 22h12 Atualizado 23/07/2022

1 de 1 Dois novos 'Vingadores' vão ser chamados de 'Kang Dynasty' e 'Secret Wars' — Foto: Divulgação Dois novos 'Vingadores' vão ser chamados de 'Kang Dynasty' e 'Secret Wars' — Foto: Divulgação

A Marvel anunciou dois novos filmes de sua principal equipe de heróis, os «Vingadores», com lançamento previsto para 2025. A novidade foi divulgada no painel do estúdio neste sábado (23) na Comic-Con de San Diego, a principal do mundo.

«Avengers: The Kang Dynasty» («Vingadores: A dinastia Kang», em tradução livre) tem estreia prevista para 2 de maio de 2025 nos Estados Unidos. Alguns meses depois, «Avengers: Secret Wars» («Vingadores: Guerras secretas», em tradução livre) chega aos cinemas americanos, em 7 de novembro do mesmo ano.

O estúdio também anunciou que o filme do «Quarteto Fantástico» vai ser lançado em 8 de novembro de 2024. Em «Doutor Estranho no multiverso da loucura», o líder da super família da Marvel, Reed Richards, foi interpretado por John Krasinski («The office»), mas não há confirmação se ele retorna ao papel.

Os três filmes vão fazer parte da Fase 6 do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU, na sigla em inglês), e os dois «Vingadores» devem encerrar o que o estúdio chama de Saga do Multiverso.

No painel, o estúdio também divulgou o primeiro teaser de «Black Panther: Wakanda Forever» .

