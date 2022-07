Marvel anunció dos nuevas películas de «Avengers» para 2025

Entornointeligente.com /

Recientemente, los encargados la firma cinematográfica de Marvel informaron que «Avengers» («Los Vengadores») regresarán a la gran pantalla en 2025, con dos nuevas películas.

En este sentido, el representante de la marca, Kevin Feige, detalló, durante la Comic-Con de San Diego (Estados Unidos), que los títulos de estas cintas serán «The Kang Dynasty» y «Secret Wars».

Además, reveló que las mismas cerrarán la «Fase 6» del Universo Marvel y se estrenarán el 02 de mayo y el 07 de noviembre, respectivamente.

No obstante, Feige precisó que antes de estos estrenos la firma presentará 12 nuevas producciones para cerrar las fases 4 y 5.

Con respecto a la cuarta etapa, se avecinan los estrenos de la serie «She Hulk» (agosto) y la película «Black Panther: Wakanda Forever» (noviembre).

De hecho, con respecto a este último filme, Marvel aprovechó la ocasión para presentar el tráiler oficial de la película, en la cual no se reveló quien sería el sucesor del personaje del fallecido actor, Chadwick Boseman, quien protagonizó la primera entrega.

Finalmente, en relación a la «Fase 5», se conoció que contará con seis películas y seis series, las cuales serán:

Películas:

«Ant-Man And The Wasp: Quantumania» (2023). «Guardians Of The Galaxy Vol. 3» (2023). «The Marvels» (2023). «Blade» (2023). «Captain America: New World Order» (2024). «Thunderbolts» (2024). Series:

«Secret Invasion». «Echo». «Loki» (Segunda temporada). «Ironheart». «Agatha». «Daredevil: Born Again». WAKANDA FOREVER pic.twitter.com/ozNVPsFQRm

¡El Universo Marvel sigue creciendo!

