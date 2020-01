Martínez rompió el silencio: «Fue una patriada, dejamos todo en la cancha»

Entornointeligente.com /

La voz de Daniel Martínez no se escuchó demasiado después de perder las elecciones nacionales. Mientras disfruta de sus vacaciones en Punta Colorada, el frenteamplista interrumpió su silencio en una nota que le concedió al programa «Vespertinas», en la que contó cómo está viviendo estos días y le dedicó algunas palabras a las elecciones que pasaron y a su futuro.

«Estoy en descanso total, casi desenchufado del mundo. Viene bien», arranco diciendo. «Estoy aislado del mundo. Ando en bicicleta, nado mucho, amigos, comida, buena onda. El celular lo tengo casi todo el día apagado, lo dejo un día y medio en modo avión, y cada tanto lo prendo, veo los mensajes. Si estoy de vacaciones, trato de descansar», agregó.

Metiéndose en la derrota electoral, consideró que «se hizo un esfuerzo grande, dejamos todo en la cancha, a lo Torreira (se ríe). Fue una patriada. Ahora uno merece descansar, estar tranquilo con la familia».

Respecto a su futuro, señaló: «Yo no quise ir en ninguna lista, porque le dije a la gente que siento que ser parlamentario no es lo mío». Cuando el notero le preguntó si su decisión de no presentarse a la Intendencia de Montevideo es porque el cargo ‘le queda chico’, respondió: «Lo de la Intendencia no es que me quedaba chico, simplemente no se dio. Buena onda, vamo’ arriba, y vamos para adelante».

