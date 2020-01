Martín Rodríguez Araújo, director Ejecutivo del Instituto de Regulación y Control del Cannabis en Uruguay: “Uno de cada tres usuarios de cannabis en Uruguay accede por vía regulada”

Entornointeligente.com /

Tras la regularizaciu00f3n del cannabis en 2013 en Uruguay, u00bfhubo un alza del consumo por el u201cefecto leyu201d? n A partir de la 7u00aa ediciu00f3n de la encuesta en hogares sobre consumo de drogas que se hizo el segundo semestre del au00f1o pasado no se corrobora un u201cefecto leyu201d, entendiendo esto como el hecho de que la regulaciu00f3n iba a impulsar un alza de consumo de cannabis para uso recreativo en la poblaciu00f3n. Ha crecido el consumo, pero similar al que se venu00eda registrando. En 2014, los usuarios que probaron cannabis al menos una vez en su vida alcanzaban un 23% de la poblaciu00f3n y en 2018 fue de un 30%. Dos elementos interesantes son que el mayor crecimiento de consumo relativo se da en la poblaciu00f3n de entre 26 y 35 au00f1os y que la edad de inicio de consumo, en promedio, estu00e1 entorno a los 20 au00f1os lo que es importante porque a mayor edad los usuarios tienen mu00e1s herramientas para manejar sus consumos y afecta menos el desarrollo. n u00bfCuu00e1l ha sido el avance del mercado regulado de marihuana? n Uno de los objetivos de esta polu00edtica pu00fablica es avanzar lo mu00e1ximo posible en la sustituciu00f3n del mercado ilegal por el regulado. Considerando el poco tiempo de instrumentalizaciu00f3n (en 2014 iniciaron los registros de cultivo domu00e9stico y clubes cannu00e1bicos y en 2017 la venta en farmacias) uno de cada tres usuarios que uso cannabis al menos una vez en el u00faltimo au00f1o accediu00f3 a travu00e9s de un mecanismo regulado. Otro dato es que en 2014, un 58% ocupaba marihuana prensada, de menor calidad y ligada al tru00e1fico. Hoy baju00f3 al 11,6%. n u00bfPor quu00e9 vu00edas legales las personas estu00e1n adquiriendo cannabis? n Hay tres vu00edas: cultivadores domu00e9sticos que pueden tener en su casa un mu00e1ximo de seis plantas; clubes cannu00e1bicos, que son asociaciones legales con licencia para cultivar hasta 99 plantas y que pueden tener entre 15-45 miembros; o comprar en farmacias un mu00e1ximo de 10 gramos a la semana, con un valor de mu00e1s de US$ 6 por paquete de cinco gramos, con niveles de THC menor o igual al 9% y de CBD superior al 3%. Solo pueden acceder los mayores de 18 au00f1os, ciudadanos uruguayos o extranjeros con residencia permanente. Actualmente hay unas 52 mil personas registradas en el sistema, 145 clubes habilitados con alrededor de 4.300 miembros, 8 mil cultivadores domu00e9sticos y mu00e1s de 39 mil personas que compran en las 17 farmacias habilitadas. n u00bfLa regulaciu00f3n modificu00f3 la percepciu00f3n de riesgo en Uruguay? n No solo la percepciu00f3n de riesgo venu00eda con una tendencia decreciente, sino que se revierte. En 2014, un 61% de las personas valoru00f3 como un gran riesgo el consumo u201cfrecuenteu201d de la planta y un 23% el uso u201cocasionalu201d. En la u00faltima encuesta un 64% valoru00f3 como gran riesgo el uso u201cfrecuenteu201d y un 30% el uso u201cocasionalu201d. n u00bfCu00f3mo sigue el mercado negro? n Cerca de US$ 30 millones no fueron a redes ilegales si consideramos el conjunto de cannabis que se produjo en el marco de la regulaciu00f3n. n Ante el aumento de violencia en Uruguay algunos apuntan a la regulaciu00f3n del cannabis… n No hay ningu00fan estudio que pueda asociar el aumento de casos de homicidios con la regulaciu00f3n del mercado de cannabis. Hubo mu00e1s de 600 mil transacciones en farmacias. Ni en ellas ni las empresas que producen o distribuyen han sido objeto de delitos contra la propiedad. La implementaciu00f3n ha sido muy tranquila y ordenada con problemas como disponibilidad que termina con filas para acceder al producto. n u00bfCuu00e1l seru00eda la postura del Presidente electo Luis Lacalle Pou? n No han aparecido grandes posicionamientos sobre revisionismo o transformaciones estructurales. Son esperables retoques y ajustes. n”,”post_title”:”Martu00edn Rodru00edguez Arau00fajo, director Ejecutivo del Instituto de Regulaciu00f3n y Control del Cannabis en Uruguay: u201cUno de cada tres usuarios de cannabis en Uruguay accede por vu00eda reguladau201d”,”post_excerpt”:”A seis au00f1os de la regulaciu00f3n de la marihuana en ese pau00eds, el director de IRCCA seu00f1ala a La Tercera que actualmente hay 52 mil personas registradas en el sistema.”,

