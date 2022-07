Martín Pérez y Carlos Carrasco extienden racha en la MLB

Entornointeligente.com /

Martín Pérez transitó siete sólidas entradas para extender su dominante racha de salidas imbatible en la campaña, en el triunfo de Rangers de Texas 11-8 contra Atléticos de Oakland, en el RingCentral Coliseum durante la tarde del domingo.

El zurdo, que mejoró su balance a 8-2, aisló cuatro hits y una carrera, mientras otorgaba tres boletos y ponchaba a seis, para llevarse el triunfo y alargar a 17 sus aperturas sin conocer la derrota y de esa manera romper el récord de la franquicia texana, que estaba en manos de Kyle Gibson desde 2021.

«No tenía idea de esos números», declaró Pérez después del desafío, de acuerdo con la agencia AP.

«Solo trato de sentirme cómodo cada vez que salgo al terreno. Como ahora creo en mí mismo, sé quién soy y lo que puedo hacer en el montículo, se siente genial».

Durante su impresionante cadena, Pérez exhibe récord de 8-0, con 2.29 de efectividad. En 110 entradas suma 94 ponches y sus rivales le ligan apenas para .228 de promedio, con .603 de OPS.

En la jornada dominical, Pérez mezcló su efectivo sinker (37,9 %) el cambio (25,3 %) para sacar de paso a los bateadores de Oakland e inducir 11 roletazos. Mientras que retiró a 11 de 12 enemigos hasta que caminó a Dermis García en el inicio del quinto.

García eventualmente anotó amparado en elevado de sacrificio de Nick Allen. Fue el único daño que permitió el tirador All-Star.

«Necesitábamos que nos diera una salida larga», comentó el mánager Chris Woodward. «Estábamos un poco escasos (de relevistas) por el juego de ayer y gracias a Dios completó las siete entradas».

Fue la decimotercera apertura de calidad para Pérez en la temporada, en tanto que colocó su promedio de carreras limpias en 0.90 contra los Atléticos en Oakland.

«Cuando te enfrentas al mismo equipo muchas veces, tienes una mejor idea de lo que vas a hacer. A veces debes cambiar, pero si no consigues nada diferente, ¿por qué cambiar?», explicó Pérez. «La manera como muevo mis envíos les incomoda. Así es como lo veo».

Cinco innings en blanco

Carlos Carrasco comenzó la segunda mitad de la temporada, justo como llegó al receso del Juego de Estrellas: lanzando ceros. El derecho completó cinco innings en blanco, en el triunfo de Mets de Nueva York 8-5 contra Padres de San Diego, el domingo por la noche en el Citi Field.

En su presentación, el barquisimetano logró sortear seis hits y dos boletos, gracias a un par de dobleplays.

Aunque su esfuerzo no fue recompensado con el triunfo, pues no tuvo decisión, extendió a 11.0 sus entradas sin permitir anotaciones por segunda vez en la temporada, luego de hilvanar una cadena de ese calibre entre el 3 y el 10 de mayo.

Carrasco necesitó 92 envíos, 55 en strike, para completar su trabajo. Se enfrentó a 20 bateadores y consiguió 11 outs en el cuadro, incluido un ponche.

El experimentado tirador bajó su efectividad a 4.07 y elevó a 104.0 sus tramos en la zafra, la mayor cantidad en su cuenta personal desde que cubrió 192.0 capítulos en 2018 para los Indios de Cleveland.

Con la actuación de Carrasco, los abridores de los Mets han permitido dos carreras limpias o menos en 14 encuentros seguidos, la seguidilla más prolongada en la historia de la franquicia, de acuerdo con ESPN Stats & Info.

Ahora los iniciadores metropolitanos exhiben un promedio de anotaciones limpias de 1.58 desde el 7 de julio. En ese lapso el grupo de abridores que más se le acerca es el de los Gigantes de San Francisco, que muestran 2.49 de efectividad.

