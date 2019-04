Martín Pérez se alista para recibir a los Azulejos

Entornointeligente.com / El zurdo regresa a la rotación y busca afianzarse desde el inicio de la campaña REDACCIÓN | CARACAS.- El Target Field se prepara para acoger el duelo entre Martín Pérez (1-0) y Matt Shoemaker , con un venezolano que va en busca de reafirmarse en la rotación del conjunto gemelo, luego de tres salidas de relevo.

El zurdo tiene buenos recuerdos de sus primeras aperturas en los últimos años, puesto que desde el 2012 no permite más de tres rayitas ante los rivales; y va en busca de repetir está dosis ante los Azulejos de Toronto.

Destellos en la lomita En sus primeras entradas en Minnesota, el serpentinero ha dado algunos destellos en el montículo, aunque el descontrol desde el montículo ha pasado factura luego de otorgar nueve pasaportes en 8.1 entradas. Sin embargo, el venezolano quiere dejar todo atrás ante los Azulejos a los cuales no vence desde el 2017. Aunque la ofensiva de Toronto no ha deslucido al limitarlos a ocho carreras limpias en cuatro presentaciones.

Marwin sigue sin producir Las recientes incorporaciones de los Mellizos no terminan de responder como se tenía esperado, y en este caso Marwin González ha tenido un slump ofensivo del cual no termina de salir. En los primeros diez partidos ha registrado tan solo cuatro imparables, para dejar .133 de promedio al bate además de no haber conectado su primer jonrón, luego de haber despachado 16 el año pasado siendo uno de los bates más productivos.

