Martín Pérez, dibujante de trazo peludo y gracioso

Cuando se pase raya y se haga un balance más acabado de los múltiples y trágicos impactos de la pandemia, habrá una relativamente pequeña nota al pie dedicada a aquellos casos en los que el paso del coronavirus arrojó resultados que no fueron solo dramáticos. A Martín Pérez la pandemia le quitó trabajo e ingresos, pero también le abrió una puerta que sigue entreabierta: la del humor gráfico .

Nacido hace 40 años, Pérez es profesor de música desde hace algo más de veinte. Como tal, acude a escuelas públicas para dar talleres e impartir clases sobre solfeo, acordes y otros aspectos del saber musical. Además dirige dos coros. Si en su faceta como profesor se relaciona con niños y niñas, en su rol como director de coro tiene que vincularse con adultos.

Y aunque no ganara fortunas —nadie se hace millonario enseñando en Uruguay— no le faltaba trabajo. Todos sus días estaban ocupados, y bastante.

Todo eso cambió a partir del 13 de marzo de 2019, cuando el coronavirus aterrizó en suelo uruguayo. A partir de entonces Pérez empezó a tener cada vez menos trabajo y, en consecuencia, más tiempo libre. ¿Qué hacer con tantas horas disponibles?

Pérez agarró lápiz, papel y se puso a dibujar. Un día subió uno de esos dibujos a Facebook, y eso llamó la atención de varios, que empezaron a compartir las imágenes en grupos de Whatsapp. En esos dibujos hay un humor relativamente directo, fácil de entender, y que apela a la identificación de fenómenos populares con una vuelta de tuerca, que casi siempre apela a los juegos de palabras.

Así como Dani Umpi consiguió un efecto cómico cuando interpretó Amándote en inglés y tradujo literalemente el título a Loving You, así también Pérez recurre a menudo a la traducción literal, o a la deformación de un apellido como el de Zitarrosa para dibujarlo como el protagonista de la famosa fábula sobre la niña y el lobo

Zitarrosa. «Un día subí un dibujo a Facebook y me festejaron el chiste. No sabían que estaban creando un monstruo», recuerda Pérez entre risas cuando relata sus primeros pasos como humorista gráfico. Pero no es que enseguida se subiese al carro de los chistes dibujados. Al principio, cuenta, ni siquiera tenía otra red social que Facebook, y tampoco tenía demasiado interés en meterse en el mundo del las social media. «Era medio anti redes, y me parecía que todo era más o menos lo mismo».

Benny Hill. Pero no tardó demasiado en abrirse una cuenta de Twitter y otra de Instagram. Al cierre de esta nota, en la primera tenía 7.097 seguidores, y en la segunda 4.535. No es gran cosa, pero en términos relativos Pérez recién arranca.

Julio Verne. Además, como ya se ha dicho, hay todo un trasiego de dibujos suyos que ocurre en el mundo de Whatsapp, en el que amigos y conocidos se pasan imágenes de su autoría. Eso fue algo que Pérez descubrió casi enseguida. «No sé qué pasó, pero me llegaba de todos lados que habían compartido mis dibujos, que se viralizaron».

Cuando Pérez se percató de que sus trazos eran apreciados por parte de quienes lo siguen en distintas redes sociales, pensó en llevar ese vínculo más allá de los «me gusta» o retuits. Varios le sugirieron que llevara sus dibujos a otros soportes más allá de la hoja de papel. Dicho y hecho. Pérez estampó algunas de sus más celebradas creaciones en remeras, que vendía o sorteaba a través de sus redes sociales.

Así, hay quien anda luciendo por ahí una camiseta con el dibujo «Jim Morrison Varela», que consta del cuerpo del cantante de The Doors Jim Morrison y el rostro de José Pedro Varela (a la vez que lleva el nombre del jugador de fútbol que actualmente forma parte de la liga peruana). Esa es una de las maneras que Pérez ha encontrado para una posible monetización de sus dibujos.

Foto: @eltrazopeludo A diferencia de su faceta musical, Pérez no tiene formación alguna en el arte de dibujar. Lo suyo, en ese campo, es de autodidacta y arrojado. ¿Ha pensado en empezar a formarse en esa disciplina plástica? Sí y no. Por un lado, actualmente se está preguntando si el humor y el dibujo no representa algo más que un hobby. De hecho, ya ha tenido y realizado alguna que otra idea para sacar provecho de su hobby(

Pero por el otro, no quiere quitarle el halo amateur y artesanal que tienen sus creaciones. Ahí, razona, está buena parte del encanto de esos dibujos.

—Finalmente, ¿por qué tu denominación artística es «El trazo peludo»?

—Es un término que usan los dibujantes para hablar de que el trazo no es muy prolijo. Un dibujante me comentó que yo tenía un trazo así y me gustó de nombre.

