Martín Cáceres fue presentado como nuevo jugador de Los Ángeles Galaxy de la MLS

Se terminó la espera para Martín Cáceres . El Pelado tiene nuevo equipo y este miércoles Los Ángeles Galaxy anunció la contratación del zaguero uruguayo de 35 años que había rechazado varias ofertas, entre ellas una de Peñarol .

El vínculo de Cáceres con su nuevo club es hasta el final de la temporada 2022 de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos pero con opción de un nuevo contrato de cara al 2023.

La web oficial de Los Ángeles Galaxy , equipo que marcha en el séptimo puesto de la Conferencia Oeste, se anunció el arribo del uruguayo y el director técnico de la franquicia, Greg Vanney , dijo que «Martín es un defensor experimentado y versátil que aportará liderazgo, compromiso y mentalidad de campeón a nuestro club. Esperamos integrarlo rápidamente a nuestro equipo para la fase final de la temporada».

El club informó además que el Pelado , que en la jornada del martes viajó rumbo a Estados Unidos, se sumará al plantel «después de recibir su Visa P-1 y su Certificado de Transferencia Internacional».

El ‘Pelado’, Martín Cáceres 🇺🇾✨

Coming 🔜 to the City of Angels pic.twitter.com/nqorq9QC2Q

— LA Galaxy (@LAGalaxy) August 24, 2022 Por otra parte, el director deportivo de Los Ángeles Galaxy, Jovan Kirovski , expresó que «estamos emocionados de incorporar a Martín al Galaxy, ya que aportará una gran experiencia al club».

«Martín jugó en un alto nivel en la Serie A y LaLiga la temporada pasada y jugó un papel clave en la clasificación de Uruguay para la Copa Mundial de la FIFA 2022. Estamos encantados de contar con un jugador de su calibre en nuestro plantel durante esta recta final hacia los playoffs», agregó.

Lo cierto es que de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022 esta es una muy buena noticia para Diego Alonso porque uno de los jugadores importantes del plantel de la selección de Uruguay que estaba sin equipo, ya tiene club y llegará a la gran cita con rodaje.

