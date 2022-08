Martins y Lampe dan la talla y extienden más sus buenas rachas

Entornointeligente.com /

El delantero Marcelo Martins y el portero Carlos Lampe siguen marcando tendencia y alargando sus buenas rachas en representación del fútbol boliviano en el exterior, en un año importante para sus carreras.

Figuras en las eliminatorias sudamericanas y sus clubes, ambos futbolistas establecieron marcas personales en este último tiempo: Martins quedó como el máximo anotador en el proceso clasificatorio al Mundial Catar 2022 (10 goles) y Lampe aporta al sueño de Atlético Tucumán para lograr su primer título profesional en Argentina.

El Flecheiro consolidó su posición de máximo artillero, que no estuvo en duda pese a que debía disputarse el duelo suspendido Brasil vs. Argentina, que finalmente no se realizó. Con dos goles de diferencia sobre Neymar (BRA) y Luis Suárez (URU), además de tres por encima de Lionel Messi y Lautaro Martínez (ARG), Martins se quedó con la bota de goleador.

«Realmente estoy muy feliz de ser el goleador de las eliminatorias, muy contento y muy orgulloso de ser boliviano, de poder representar a mi patria, a mi país. Eso me hace pensar que nosotros como bolivianos podemos. Yo nunca me imaginé pelear el podio con (Lionel) Messi, Neymar, (Luis) Suárez, entre otras figuras mundiales y ser hoy el goleador», anunció Martins, mediante un video difundido en redes sociales.

Martins es el segundo boliviano en consagrarse como máximo artillero de las eliminatorias sudamericanas, luego de que el cochabambino William Ramallo (autor de siete tantos) se quedó con el primer puesto del podio en la clasificación Conmebol al Mundial Estados Unidos 1994.

Por el lado del meta Lampe, el premio a la constancia da sus frutos. Fue figura en las eliminatorias a Catar 2022, pero no fue valorado en su paso por Boca Juniors y Vélez Sarsfield y donde tuvo poca o nula participación.

Para esta temporada pasó al modesto Atlético Tucumán, club que entró con la idea de salvar la categoría y hoy es el líder indiscutible de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de Argentina.

Lampe es dueño de un récord único en el balompié argentino: 726 minutos sin recibir un gol en su arco (poco más de siete partidos), además de ser declarado figura del partido en el equipo conducido por Lucas Pusineri.

Este logro permitió que el Decano siga creciendo en lo deportivo y comande la LPF con 29 puntos, pese a igualar ayer 0-0 en su visita a Tigre en Victoria, Buenos Aires y con cuatro unidades por encima de su escolta Gimnasia y Esgrima de La Plata.

El guardameta boliviano llegó y no soltó la titularidad del arco tucumano. Incluso los fanáticos de Boca Juniors comenzaron a pedir, mediante redes sociales, que Lampe regrese al Xeneize, ya que su marca al momento es impresionante: sólo recibió seis goles en 14 partidos.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com