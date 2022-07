​Martinelli busca la Presidencia por la vía independiente. «Rompí el retrovisor de la maldad», dijo

Entornointeligente.com /

Acudió a la sede del Tribunal Electoral, para presentar su documentación

El expresidente de Panamá Ricardo Martinelli presentó este jueves su precandidatura, por la libre postulación, para ocupar la Presidencia de la República en las elecciones del 2024.

«Muchas personas se me han acercado diciéndome por qué no me lanzo como independiente, si soy un hombre independiente, como también soy un hombre partidario. Seré el presidente de todos los panameños, los independientes y los que están inscritos en partidos políticos», manifestó.

«Rompí el retrovisor de la maldad, del rencor, de la envidia y del odio. Quiero ser el presidente de todos los panameños, y por eso estoy optando a la candidatura independiente, como después optaré a la candidatura partidaria», añadió.

EL CANDIDATO DE TODOS; EL PRESIDENTE DE TODOS. El expresidente Ricardo Martinelli, presentó hoy los papeles necesarios para ser incluido en la lista de precandidatos independientes a la Presidencia de la República. pic.twitter.com/sf2Qo1oIbU

— Luis Eduardo Camacho (@camachocastro) July 28, 2022

