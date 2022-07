Martin Scorsese volta a filmar com Leonard DiCaprio, com três filmes em linha

Entornointeligente.com /

Se a notícia da reunião de Martin Scorsese com Robert De Niro faz parte da história do cinema contemporâneo desde há já meio século – com o seminal Os Cavaleiros do Asfalto ( Mean Streets , 1973) –, a parceria do grande cineasta americano com Leonardo DiCaprio é bem mais recente – remonta há duas décadas, iniciada com Gangues de Nova Iorqu e (2002) . Mas esta está a ganhar agora uma expressão mais intensa, tendo em conta as notícias das produções em que Scorsese tem vindo a trabalhar nos últimos tempos. A mais recente – anunciou esta sexta-feira a Variety – é a da nova reunião de ambos no projecto The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder , um filme que, como o anterior, Killers of the Flower Moon , tem por base um livro do jornalista David Grann. E também contou com DiCaprio como protagonista, ao lado de… Roberto De Niro.

The Wager será uma produção para a Apple TV+, e conta a história de um navio da marinha real britânica, de nome ‘ The Wager ’, que naufragou numa ilha deserta na costa da Patagónia, em 1740, quando desempenhava uma missão secreta em busca de um galeão espanhol recheado de tesouros. A história da difícil sobrevivência da tripulação, frente às condições adversas da natureza e à própria natureza humana quando confrontada com situações limite, faz o núcleo da acção do filme, em que Leonard DiCaprio será o protagonista.

Não foi ainda divulgada informação sobre as datas da rodagem – que deverá ocorrer na Argentina, no Chile e no Brasil –, nem sobre a estreia de The Wager.

Já em fase de pós-produção, por sua vez, está Killers of the Flower Moon , também uma produção da Apple, e igualmente a partir de um texto de David Grann com aquele título, publicado em 2017. Tem por base a investigação do FBI sobre uma série de assassinatos de habitantes nativos ocorridos na década de 1920, na região de Osage, no Oklahoma, após a descoberta de petróleo neste estado norte-americano. Leonardo DiCaprio, na figura de um personagem que se apaixona por uma índia Osage, surge a encabeçar o elenco, ao lado de Lily Gladstone, Jesse Plemons e… Robert De Niro.

A estreia de Killers of the Flower Moon – cuja rodagem, em várias localidades do Oklahoma, foi já concluída no final do ano passado – está anunciada para 2023. A Variety diz que o lançamento do filme chegou a ser anunciado para o próximo Outono, mas admite que o adiamento possa ter a ver com a expectativa de que a estreia possa acontecer na Europa, nos festivais de Cannes ou de Veneza.

Entretanto, e segundo o normalmente bem documentado site Internet Movie Database, o encontro de DiCaprio com Scorsese pode vir a ter mais um capítulo logo a seguir, com um biopic sobre o Presidente Theodore Roosevelt. A ser assim, seria o oitavo filme do celebrado actor de 47 anos frente à câmara de Scorsese, depois dos dois filmes atrás referidos e também de O Lobo de Wall Street (2013), Shutter Island (2010), Entre Inimigos (2006), O Aviador (2004) e Gangues de Nova Iorque ( 2002).

