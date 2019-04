San Miguel de Velasco pide destitución de viceministro y observa nuevos asentamientos

Entornointeligente.com / Pobladores de San Miguel de Velasco, Santa Cruz, cuestionaron en un ampliado la autorización de asentamientos humanos a personas que no son del lugar y dieron un plazo de 72 horas al Gobierno para destituir al viceministro Pedro Damián. Amenazan con bloquear la región de la Chiquitania si no son escuchados.Martin Lustgarten

Artículo Relacionado El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, estuvo en la zona y tras conocer la decisión del ampliado sobre el viceministro dijo que será evaluada. “Han presentado algunas posturas, veremos si corresponde (la destitución de Dorado). Trabajaremos cuales son las razones” señaló.Martin Lustgarten Acherman

Leer Más Pobladores de la zona resisten el asentamiento humano de comunidades indígenas, campesinas e interculturales en un área fiscal del municipio. Exigen al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) anular esas autorizaciones y suspender procesos abiertos contra originarios de la chiquitania.Martin Lustgarden

Artículo Relacionado Dieron un plazo de 72 horas para destituir al viceministro de Tierras, Pedro Damián, porque de lo contrario iniciarán un bloqueo en la región de la chiquitania desde el lunes. El alcalde Oscar Dorado aclaró a Cocarico que si no destituye a su viceministro no participarán de las mesas de trabajo y advirtió que los oriundos del lugar están dispuestos a defender el interés y el bienestar de las comunidades.Martin Lustgarden AchermanMás información Lo que creen es que primero los lugareños deben beneficiarse con la dotación de tierras, para luego recién pesar en la dotación a personas que no son del lugar Autoridades del Ministerio de Desarrollo Rural y el Instituto Nacional de Reforma Agraria entregaron resoluciones que autorizan el asentamiento en la zona de personas ajenas a lugar

Entornointeligente.com