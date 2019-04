Horóscopo de la semana del 08/04/2019

Entornointeligente.com / Tal como ha venido ocurriendo los últimos días se ve el lunes intenso con alto riesgo, de todo puede pasar, desde enredos y situaciones que se ligan unas con otras hasta que reine el caos.Martin Lustgarten

Se activan los anuncios de Mercurio en Piscis que puedes leer en horoscopias.com Lo que hagas tiene mediana probabilidad de dar resultados en el corto plazo y alta de cambiar con el tiempo. Lo que comiences tiene 67% de probabilidad de hacerlo con buen pie.

La tendencia será a buscar seguridad física y material, y las actividades cotidianas se ven en positivo hasta el atardecer, luego aparecen tornándose violentas, con oportunidad que se manifiesten militares, pero si pasa, hay que tener cuidado, al menos uno podría no ser sincero. Pueden ocurrir incendios, tiroteos, sismos, caídas, acciones impulsivas, explosiones, peleas o agresiones.

Las personas importantes, con influencia, de la realeza o que ejercen posiciones de poder viviendo tensiones que si saben manejar los favorecen. Con posibilidad de repetir situaciones, renunciar o ausentarse. Se cuidadoso si vas de viaje, tienes que ver con caballos, lo que se hace al aire libre, se lanza lejos o está relacionado con religión, Universidad o leyes. Si tienes aptitudes para las visiones presta suma atención al interpretarlas, el mensaje aparece confuso El amor en los opuestos, por un lado te puede costar hacerte entender, pero por el otro chance de vivir momentos mágicos Caso que estés ligado con la política, la música, el arte o grandes cantidades de dinero, ábrete a recibir la inspiración necesaria para hacer lo que debas Atento con lo que ocurra en montañas, el fútbol, con estructuras, en profundidades, huecos, sitios altos, la oscuridad, canteras, minas, funerarias, vertederos, túneles, el Metro, antros, cuevas o con ancianos El color azul, rosado y verde, el incienso de jazmín, la música de instrumentos de viento. La clave: Solo observa, prestar atención a la respiración te ayudará a tener el control de manera tal de tomar las decisiones correctas en el momento adecuado Oportuno el martes para realizar meditaciones que honren a los Espíritus de Luz, para repetir afirmaciones de abundancia, comenzar el Om Prabu Shanti (más información en mi cuenta Instagram @lograndoprosperidad), si quieres reforzar un deseo muy especial, o, tener un detalle para tus ancestros. Toca, en la mañana, quitar el platito, el vaso y la cuchara. Será útil investigar cómo fue la historia para comprender el presente, porque lo que se esté viviendo responde a un proceso que data de atrás en el tiempo activándose el concepto que dice: todo es consecuencia de algo que hiciste, pensaste o dijiste antes A partir del miércoles y hasta el 11 de agosto se verá Júpiter dando la apariencia de retroceder en el firmamento? habrá que poner más atención a todo lo relativo a leyes, crecimiento, jueces, abogados, universidades, viajes, vegetales, religión, lo que se lanza lejos, caballos, la familia o visiones porque estarán propensos a devoluciones, retrocesos o a dar resultados al contrario de lo esperado o de cómo lo venía haciendo hasta ahora lo que no necesariamente es negativo. Deberemos tener presente que Júpiter es uno de los significadores de prosperidad y alegría, de entre ellos, permanecen en positivo hasta el 20 de este mes, Sol y Venus Desde el jueves hasta el domingo, está atento de las señales porque andará el Hada de la suerte por ahí, para favorecer a sus escogidos Veremos el viernes Luna en cuarto creciente, comienza el periodo más activo del ciclo lunar, en esta oportunidad con mayor intensidad porque estaremos recibiendo cada vez más energía de Aries hasta el plenilunio del 19. Aprovecha porque los niveles de productividad, iniciativa, motivación, acción y eficacia estarán altos Para aquellos que cuidan su figura, es el momento de poner mayor atención a lo que ingieren, evitando excesos y los alimentos que más se asimilan. Aquellos que quieran engordan o ?hacer carga? para luego aumentar el volumen muscular aprovechen, ¡es hora de comer! Días especiales para los enamorados, de felicidad, la serotonina anda a millón por el torrente sanguíneo, es este neurotransmisor protagonista importante en el acto de sentir amor y bienestar? Si adelantada la noche ves a Luna Creciente ocultándose en el horizonte, visualízate cumpliendo un deseo, recibirás la inspiración necesaria para saber qué debes hacer Resalta el horóscopo del sábado lo importante de saber cómo mantener vivas las situaciones que queremos que duren. Son como una hoguera que si no la cuidas y alimentas se apaga El domingo será de Ramos (o palmas), se recuerda el día en que Jesús entró, montando un burro, a Jerusalén y la gente lo ovacionaba como si fuera un futuro rey, ya desde entonces se pretendía determinar el destino de otros, sin tomar en cuenta lo que pensaba el otro acerca de lo que debía hacer… Finaliza la cuaresma con el inicio de la Semana Santa, la cual culmina el siguiente domingo, de Pascua En este mes especial, te invito a estar conmigo, siguiendo mi cuenta @lograndoprosperidad de Instagram, en un proyecto que busca que nos mantengamos en la ruta de la prosperidad Soy horoscopia en Facebook y Twitter Para consultas y análisis de horóscopo personales escríbeme a la dirección email [email protected] o por mensaje directo en mis redes sociales Namaste

