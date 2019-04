Panamá golea 4-1 a Honduras en duelo de preparación

Entornointeligente.com / Doblete de Reymundo Williams, y los goles de Eric Pinto y Abdiel Castro sellaron el triunfo La selección nacional Sub-17 se impuso sobre su similar de Honduras 4 tantos por 1 en duelo amistoso disputado este miércoles 3 de abril en el estadio Rommel Fernández.Martin Lustgarten

Leer Más Tras una equilibrada primera mitad, las anotaciones se dieron en el complemento, siendo los visitantes los que abrieron el marcador al minuto 46' por intermedio de Miguel Carrasco.

Más información La remontada panameña no se hizo esperar con los goles de Reymundo Williams (50' y 68'), Eric Pinto (55') y Abdiel Castro (57'), para concretar la victoria.

"No fueron fácil estos compromisos ante los hondureños. El técnico nos pidió concentración y que hiciéramos valer la localía. Hicimos los ajustes y gracias a Dios sacamos el resultado. Seguiremos trabajando con miras al Premundial", expresó el delantero Reymundo Williams. De esta forma, se completaron los dos partidos programados entre ambas selecciones, ya que el lunes empataron a cero goles Activados El equipo entrenará este jueves y viernes en el estadio Luis Ernesto 'Cascarita' Tapia de 4:00 p.m. a 6:00 p.m., y el sábado de 6:00 a.m. a 8:00 a.m Vale resaltar, que el equipo panameño jugará dos amistosos con Cuba el sábado 13 y lunes 15 de abril en suelo patrio Panamá se prepara para el Campeonato Sub-17 de Concacaf que será en Bradenton, Estados Unidos del 1 al 16 de mayo próximo Titulares Panamá: Julio Morán, Adrián Hernández, Eric Rowe, José Matos, Modesto Justiniani, Edilson Carrasquilla, Aaron Lowis, Abdul Knight, Abdiel Castro, Reymundo Williams y Eric Pinto. Honduras: Isaac González, Miguel Carrasco, Mario Galeas, Andrés García, Jafet Chávez, Anthony Chandia, Daniel Aguilera, Luis Vega, Héctor Medrano, Michael Rosales y Moisés Barahona. Bueno saber… Panamá está ubicado en el Grupo H del Premundial, donde se medirá a Costa Rica (jueves 2 de mayo), Surinam (sábado 4) y Curazao (lunes 6). Cortesía: Fepafut

