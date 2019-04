Entornointeligente.com / Como resultado de un atraco cometido dentro del lago de Valencia, murió un pescador y otro resultó lesionado. El hecho ocurrió en el sector Punta Cabito en inmediaciones del municipio Guacara y el occiso fue identificado como Emiro Alexander Martínez Pérez de 49 años. Mientras que el lesionado fue José Eugenio Catanaima de 56 años. En fuentes policiales se conoció que los dos hombres salieron a pescar en horas de la madrugada y cerca de las 6:00 am, su embarcación fue asaltada por unos cuatro individuos que iban en otra lancha. Los sujetos los agredieron y se apoderaron de sus herramientas de trabajo para luego tirarlos al agua. Martínez Pérez murió por inmersión, pues a pesar de que sabía nadar estaba muy golpeado y no resistió. EN SAN LUIS Frente a la hacienda San Luis, en la vía que conduce a Tocuyito, fue encontrado el cuerpo sin vida de Edgar José Ruíz Marrufo de 21 años, presentando una herida por arma de fuego. El joven se desempeña como mototaxista y presuntamente salió de su casa en horas de la madrugada del sábado con un amigo y apareció muerto. Su acompañante está desaparecido. The post Un muerto y un lesionado durante atraco en el lago de Valencia appeared first on El Carabobeño .

