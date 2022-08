Marta Temido apresentou demissão, que já foi aceite por António Costa

Entornointeligente.com /

Marta Temido apresentou o pedido de demissão do cargo de ministra da Saúde, «por entender que deixou de ter condições para se manter no cargo», refere uma nota enviada na madrugada desta terça-feira às redações.

O gabinete do primeiro-ministro já deu conta que António Costa aceitou o pedido de demissão de Marta Temido e «respeita a sua decisão», que «já comunicou ao Senhor Presidente da República».

«O Primeiro-Ministro agradece todo o trabalho desenvolvido pela Dra. Marta Temido, muito em especial no período excecional do combate à pandemia da COVID19», acrescenta a nota do gabinete de António Costa.

Subscrever «O Governo prosseguirá as reformas em curso tendo em vista fortalecer o SNS e a melhoria dos cuidados de saúde prestados aos portugueses», diz ainda.

A demissão de Marta Temido ocorre num verão marcado pela crise nas urgências hospitalares do Serviço Nacional de Saúde, sobretudo na especialidade de ginecologia-obstetrícia, e pela forte contestação dos médicos.

Esta segunda-feira foi noticiada a morte de uma grávida que foi transferida por haver falta de vagas na neonatologia do Hospital de Santa Maria.

Em junho passado, em audição na comissão parlamentar de Saúde, Temido assumira que «tudo o que falha» no Serviço Nacional de Saúde «é responsabilidade política da ministra», pedindo desculpa por isso, mas lembrando que deve deixar melhores condições do que as que encontrou. «Não sei que parte é que ainda não perceberam que a responsabilidade é sempre e totalmente minha e é a parte, obviamente, pela qual peço desculpa», insistiu perante os deputados.

«Mas, mais do que pedir desculpa, tenho a responsabilidade política de deixar a outros ministros da Saúde um melhor contexto e melhores condições e isso faz-se com reformas, faz-se com medidas, faz-se com políticas», salientava Marta Temido, que no início de julho apresentou o novo estatuto do SNS, aprovado em Conselho de Ministros.

