Marta Temido apresentou demissão e Costa já aceitou

Entornointeligente.com /

A ministra da Saúde, Marta Temido , apresentou esta terça-feira a demissão ao primeiro-ministro, «por entender que deixou de ter condições para se manter no cargo». António Costa já aceitou o pedido de Temido, confirmou ao PÚBLICO fonte oficial do gabinete do primeiro-ministro

O comunicado do Ministério da Saúde, enviado às redacções ao início da madrugada desta terça-feira não acrescenta mais informações.

Já o comunicado entretanto enviado pelo gabinete de António Costa à 01:29 confirma que o primeiro-ministro aceitou o pedido de Marta Temido, acrescenta que o líder do Governo «respeita a sua decisão» e adianta que a saída da ministra já foi comunicada ao Presidente da República.

«O primeiro-ministro agradece todo o trabalho desenvolvido pela Dra. Marta Temido, muito em especial no período excepcional do combate à pandemia da covid-19», pode ainda ler-se na nota enviada às redacções. Que conclui referindo que «o Governo prosseguirá as reformas em curso tendo em vista fortalecer o SNS (Serviço Nacional de Saúde) e a melhoria dos cuidados de saúde prestados aos portugueses».

Com a saída de Marta Temido e até que seja nomeado o sucessor da até aqui ministra, o Ministério da Saúde passa a contar apenas com o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, e com a secretária de Estado da Saúde, Maria de Fátima Fonseca.

Temido assumiu funções como ministra da Saúde em Outubro de 2018, sucedendo a Adalberto Campos Fernandes, isto depois de em Dezembro de 2017 ter abandonado a liderança do Conselho Directivo da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), culminando uma presidência de dois anos marcada por uma relação tensa precisamente com Campos Fernandes.

Após ter assumido a chefia do Ministério da Saúde ainda no primeiro Governo de António Costa, foi já no segundo executivo do actual primeiro-ministro que Marta Temido enfrentou a maior prova de fogo: a pandemia da covid-19, acabando por ser reconduzida em finais de Março deste ano aquando da formação do XXIII Governo Constitucional e numa altura em que se mantinha como a governante mais popular do executivo, avaliação conquistada durante o combate à crise pandémica.

Aliás, foi já com o predicado de ministra mais popular do então XXII Governo que Marta Temido brilhou no congresso do PS, realizado em Agosto do ano passado, oportunidade que António Costa aproveitou para mediatizar a entrega do cartão de militante à governante até então independente.

Momento que colocou Marta Temido entre os potenciais sucessores de António Costa na liderança socialista e que a própria alimentou ao afirmar sobre tal possibilidade que «nunca se sabe». «O futuro é uma coisa que é sempre ampla e nunca se sabe o que nos pode trazer», afirmou à chegada ao 23.º congresso do PS, que decorreu em Portimão.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com