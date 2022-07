Marta Kauffman, creadora de Friends, sobre la serie: «Me da vergüenza»

Entornointeligente.com /

Friends es una de las sitcoms más populares de la historia televisiva pero hoy, a 28 años de su estreno, su cocreadora, Marta Kauffman, quien concibió la serie junto a David Crane, asegura estar «avergonzada» por la falta de diversidad de la ficción.

Por lo tanto, decidió donar 4 millones de dólares a la Universidad de Brandeis para financiar una cátedra del departamento de estudios africanos y afroamericanos de la escuela.

En una entrevista con Los Angeles Times, Kauffman explicó su decisión e hizo un mea culpa sobre cómo se abordaron los guiones de la sitcom protagonizada por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Matthew Perry.

«Aprendí mucho en estos últimos 20 años», expresó la showrunner y añadió: «Admitir y aceptar la culpa no es algo fácil, es doloroso mirarse en el espejo, me da vergüenza no haber podido ser mejor hace 25 años».

La cocreadora de Friends reconoció que, inicialmente, no comprendía el enojo de los fans respecto a la falta de diversidad de la ficción, pero que ahora no puede evitar coincidir con esa molestia, y que considera «justas» a las críticas.

Kauffman contó que el asesinato del afroestadounidense George Floyd a manos del oficial del Departamento de Policía de Mineápolis, Derek Chauvin, fue un punto de inflexión sobre su mirada acerca de lo que había creado y todo aquello que no había contemplado. «Después de lo que pasó con George Floyd empecé a luchar», declaró la showrunner. Según ella, no advirtió cómo, sin advertirlo, estaba contribuyendo al «racismo sistémico».

«En ese instante empecé a examinar cómo participé en eso, y supe que tenía que tomar el rumbo correcto (…) Espero que, en este caso, con mi donación, esté poniendo en práctica mi discurso», subrayó, en alusión a cómo, a lo largo de las 10 temporadas de la serie, no hubo personajes afroamericanos con roles predominantes ni tampoco una mirada inclusiva para la comunidad LGBTQ+. Estas dos críticas que se le han hecho a la serie fueron secundadas por la cocreadora de la ficción, si bien reconoce haber tardado en darse cuenta.

Una reunión muy especial Luego de la resonante reunión del elenco, que se emitió en mayo del año pasado por HBO Max, en octubre el cast se reencontró nuevamente con un objetivo solidario: lanzar una línea de ropa con emblemáticas frases de la serie. Todas las ganancias derivadas de las ventas serán donadas a distintas ONGs.

Jennifer Aniston publicó una foto con un buzo lila con capucha, que tiene una estampa de Mónica (el personaje de Courteney Cox), con la frase «I know» («Lo sé» en español). La actriz también lució una gorra de béisbol negra con una de las frases más famosas de Rachel: «¡No estábamos en un break! [en un impasse]», lo que le dice a Ross cuando se pelean.

La actriz de The Morning Show se mostró «muy emocionada» de poder mostrarles a sus más de 37 millones de seguidores prendas y objetos de la nueva colección benéfica de la serie. En cuanto a las ganancias, cada actor eligió una causa para patrocinar. En el caso de Aniston, la ganadora del Emmy eligió Americares, una organización que trabaja para brindar ayuda, atención a la salud mental y asistencia médica a las comunidades e individuos afectados por el covid-19.

Por su parte, David Schwimmer contó que él optó por la Fundación contra la Violación, que apoya el tratamiento más avanzado para las víctimas infantiles y adultas, así como programas de prevención y educación.

Por su lado, Courteney Cox compartió una postal en la que posó con una camiseta blanca con un dibujo animado del reparto completo de la serie en la fuente de los créditos iniciales. Detrás se ve el cartel de The Friends Stage, es decir, la parte exterior del escenario de sonido en Burbank, California, en el lote de Warner Bros. donde se filmó la reunión que tardó años en concretarse.

Las ganancias de la actriz que interpretó a Mónica se destinarán a EBMRF, una ONG con sede en Los Ángeles que se dedica a recaudar fondos para la epidermólisis ampollosa, un trastorno genético de la piel raro y debilitante. Lisa Kudrow, en tanto, usó la remera negra con la misma frase que el buzo de Aniston, mientras Matt LeBlanc eligió una taza que dice: «Could I be wearing any more clothes» («¿Podría estar llevando más ropa?»).

