Martí: “No nos quitamos el ascenso de la cabeza” – AS.com

La presentación de Josep Lluís Martí como técnico del Girona no fue especialmente larga, ni especialmente original, pero sí dejó una imagen muy clara: la de un técnico absolutamente convencido de su idea y de su capacidad para ponerla en práctica en Girona. Martí se mostró seguro, convencido y con un discurso en el que no hizo grandes promesas, pero sí consensos de mínimos. El esfuerzo y la intensidad del equipo , “en los 97 minutos que dura en encuentro”, son innegociables.

Y las primeras impresiones del técnico , en tan solo una sesión, son positivas : “Me encontré muy buena gente, trabajadora y con ganas de hacer las cosas bien. Hay muchos mimbres par salir adelante. Hay que tener clara la idea de ser valientes y agresivos para ir cada domingo a por la victoria. Hay que recuperar la intensidad y la agresividad de los últimos años”, dijo.

Girona España Noticias Estadísticas En cuanto a sistemas de juego y a qué Girona podrá verse en el campo del Extremadura este fin de semana, pocas pistas. Presión alta, seguramente un 4-4-2 y poco más: ” Siempre he jugado mas con un 4-4-2 o 4-2-3-1. Pero lo que no podemos cambiar es la idea de ser valientes, presionar y llevar las riendas del partido. A veces se confunde intensidad con defensa y yo quiero intensidad para atacar. Para ser valientes. Mi responsabilidad es sacar lo máximo de estos jugadores”, afirmó.

Extremadura UD España Noticias Estadísticas Y como no, en el horizonte, el ascenso a Primera: ” No cambiaremos nuestra meta. Lo tenemos en la cabeza, toda la entidad. Lo que si tenemos claro es que para conseguir el objetivo final necesitamos objetivos día a día. Si ganamos al Extremadura y ya estaremos más cerca. Los jugadores, con confianza, no notarán esta presión. Tiene calidad de sobra”. Y es que el ascenso no solo es un objetivo para el club, sino también un reto personal para un técnico que se ha quedado dos veces a las puertas: “Creo que este es el mejor sitio donde lograrlo” .

