Marshmello posta emojis de berinjela ao responder brincadeira sobre funk proibidão

04/09/2022 17h09 Atualizado 04/09/2022

Marshmello ousa e toca funk ‘proibidão’ no Rock in Rio

Marshmello, DJ americano que tocou no Rock in Rio no sábado (3), postou emojis de berinjela ao responder uma brincadeira sobre funk proibidão feita por uma fã no Twitter.

O DJ tocou trecho de «Atura Ou Surta 2», de MC Gw , no show que fez no Palco Mundo, logo antes do headliner da noite, Post Malone.

O trecho do funk, com letra bem direta e sexual, foi responsável por caras de espanto de muita gente da plateia.

A música de MC Gw tem trechos como «Vai senta na piroca torta / Trava a xereca e se joga / Senta, senta na piroca torta / Trava a xereca e se joga».

1 de 1 DJ Marshmello no 2º dia do Rock in Rio 2022 — Foto: Mauro Pimentel/AFP DJ Marshmello no 2º dia do Rock in Rio 2022 — Foto: Mauro Pimentel/AFP

