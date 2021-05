Marruecos llama a consultas a su embajadora en España

Marruecos decidió este martes llamar a consultas a su embajadora en España después que el gobierno español le expresara su “disgusto” por “la entrada masiva de migrantes marroquíes a Ceuta”, enclave español al norte de Marruecos.

“La embajadora [Karima Benyaich] fue llamada a consultas y regresará a Marruecos en breve”, declaró a la AFP la portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores marroquí. AFP

