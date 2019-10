Marrongemeenschap is tot meer in staat

Entornointeligente.com /

PARAMARIBO – Er komt langzaam maar zeker meer acceptatie voor de cultuur en het bestaansrecht van marrons. De interesse van andere groepen wordt groter, maar daarnaast is er veel werk aan de winkel voor de groep om haar cultuur te presenteren aan de rest van de gemeenschap. Tot deze conclusie komt cultureel antropoloog Salomon Emanuels.

De redactie sprak hem in verband met enkele kritische opmerkingen van minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling, tijdens de viering van de Dag der Marrons. Dikan vindt dat marrons niet gauw tevreden moeten zijn met wat zij tot nu toe hebben bereikt. Het kan volgens hem vele malen beter. De potentie die het binnenland bezit om de groep naar grotere hoogten te brengen moet worden ingezien. Emanuels kan zich in de mening van de minister terugvinden.

De wetenschapper benadrukt dat marrons niet moeten vergeten dat zij hun cultuur beter moeten toelichten, zodat die beter begrepen kan worden. Dat is nog niet voldoende gebeurd. Er is volgens Emanuels veel werk aan de winkel. De marrons hebben zich uit een behoorlijke achterstandspositie opgewerkt. “Vooral hun onderwijsniveau en hun deelname aan vele andere aspecten ten behoeve van de opbouw van de samenleving spreken voor zich. Je hebt ze overal. Op alle vlakken in het land zitten ze. Minister Dikan is daar ook een voorbeeld van. Als je naar die dingen kijkt zijn er wel degelijk successen geboekt. De mensen mogen zich dus wel trots voelen en in een hoerastemming zijn wat dat betreft.”

Emanuels heeft echter ook een kritische bril op en zegt dat de afstammelingen van de boslansbewoners aan de andere kant een groter aandeel moeten hebben wat de opbouw van het land betreft. Dit vooral als tweede grote etnische groep in Suriname. Je moet proberen het hoogste te halen dat te halen valt. De mensen die het hebben gehaald moeten anderen helpen. Mijn oriëntatie zegt mij dat degenen die het hebben gemaakt in het leven, de mensen die achter zijn gebleven nog weinig steunen.”

Dikan zegt dat er een juiste balans moet worden gevonden tussen marronstammen om een nog grotere eenheid te vormen. Deze gemeenschap moet zich volgens hem niet in een slachtofferrol plaatsen, maar juist veel meer willen realiseren door initiatieven te nemen in het belang van land en volk. “In denken en doen moeten wij samen bundelen om te overwinnen.”

LINK ORIGINAL: DWT Online

Entornointeligente.com