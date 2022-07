Marques Mendes prevê «aumento extraordinário para pensionistas e reformados»

Entornointeligente.com /

No comentário deste domingo, na SIC , Luís Marques Mendes partilhou que prevê que o Governo vá propor «um aumento extraordinário para pensionistas e reformados».

O ex-ministro dos Assuntos Parlamentares analisava o início do mandato do actual Governo quando colocou esta previsão em cima da mesa. Para Marques Mendes, o Governo começou «muito mal e vai agora tentar recuperar».

Em Setembro serão anunciadas medidas pelo Governo e entrarão em vigor outras tantas – nas quais se incluem a gratuitidade das creches . O comentador político espera que, na altura da sua apresentação, tais medidas sejam «mais robustas do que se imagina».

«É claro que a explicação [da apresentação de medidas robustas] é por razões sociais, e eu acho muito bem. Mas também tem que ver com razões políticas, para contrariar um pouco alguma contestação que já existe», referiu, fazendo alusão ao aumento dos preços devido à inflação .

Segundo Luís Marques Mendes, a sua «intuição» diz-lhe que se poderá registar um aumento das pensões.

«Não sei se não haverá um aumento extraordinário para pensionistas e reformados, embora ninguém tenha anunciado nada», afirmou. O comentador colocou ainda na mesa a hipótese de o Governo antecipar os aumentos previstos para o próximo ano, não os deixando todos para 2023.

Marques Mendes apontou ainda que «a temperatura política vai começar a subir: por um lado pelo Governo e, por outro, pelo PSD «, já que, com a entrada de Luís Montenegro , se notou uma «diferença enorme» no partido.

Ao comentar o longo debate do Estado da Nação , que teve lugar na passada quarta-feira, o ex-ministro prontamente o classificou como «globalmente pobre».

«O debate foi para a bolha política. Para o país foi completamente irrelevante; não disse nada a ninguém», partilhou Marques Mendes. «Os problemas que neste momento afligem a esmagadora maioria dos portugueses não foram verdadeiramente tratados. Foram aflorados.»

Para o comentador político, os assuntos que ficaram por aprofundar são o custo de vida, a saúde , a guerra , o gás (e o seu possível racionamento ), salários e pensões. No entanto, «quem estava à espera de uma resposta a isto não obteve nada», defende. Se a previsão do ex-ministro se confirmar, o último tema será, nos próximos meses, trabalhado.

«Estaremos atentos para ver. O Governo tem estado muito parado», mas com a reunião do Conselho de Ministros , que ultrapassou as cinco horas , «acho que vai passar a haver mais acção e iniciativa», concluiu.

LINK ORIGINAL: Publico

