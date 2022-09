Marques Mendes antecipa «um segundo aumento extraordinário das pensões»

Entornointeligente.com /

Segundo Luís Marques Mendes, a medida «mais emblemática» do pacote de apoio social, que o Governo apresentará na segunda-feira, será um «segundo aumento extraordinário que desta vez será para a generalidade dos reformados e pensionistas». No habitual espaço de comentário na SIC, o antigo líder do PSD, lembrou que o plano será «robusto e impactante» e fica «um pouco abaixo dos dois mil milhões de euros».

Para o conselheiro de Estado não há dúvidas que o plano «é muito urgente», mas «é necessário e há condições financeiras para isso». Segundo Marques Mendes, o Governo de António Costa avançará com medidas nas áreas social, fiscal e da energia. E defendeu que, na área das rendas, a solução mais provável será um travão ao aumento anunciado. E das duas uma: Ou mete um travão aos 5,43% previstos ou avança com uma subsidiação dos inquilinos.

E depois de caracterizar de «surreal» a decisão do Primeiro Ministro de manter a ministra da Saúde demissionária, Marta Temido, em funções por mais duas ou três semanas, anunciou que o substituto terá de ter um perfil «mais reformador» e aí o nome mais indicado será Fernando Araújo, atual presidente do conselho de administração do Hospital de São João, no Porto. Mas se António Costa quiser alguém mais «pacificador», aí a escolha poderá ser Manuel Pizarro ou o atual secretário de Estado Lacerda Sales.

Subscrever O pacote de medidas de apoio às famílias para fazer face à subida da inflação será aprovado no Conselho de Ministros Extraordinário, que, na segunda-feira, se reúne no Palácio da Ajuda a partir das 15.00.

