Marmolada, ghiacciaio è un decimo di 100 anni fa

Entornointeligente.com /

ROMA, 31 AGO – La Regina delle Dolomiti, ovvero il ghiacciaio della Marmolada, è un decimo di 100 anni fa: ha perso più del 70% in superficie e oltre il 90% in volume. Tra quindici anni potrebbe scomparire del tutto. E’ il risultato del monitoraggio della quarta tappa della ‘Carovana dei ghiacciai’ di Legambiente con la partnership del Comitato glaciologico italiano del ghiacciaio che lo scorso 3 luglio è diventato teatro della strage in cui hanno perso la vita undici persone, a causa del distacco di un enorme seracco dalla sua parte sommitale. «Non devono essere episodi di cronaca a ricordarci che siamo in piena emergenza», dice la ong. (ANSA).

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

Entornointeligente.com