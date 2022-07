Marília Mendonça: música de EP póstumo é a mais ouvida no Brasil em aplicativo de streaming

Entornointeligente.com /

A cantora Marília Mendonça tem a música mais ouvida do Brasil no aplicativo de streaming Spotify . O EP póstumo lançado na última quinta-feira (21) tem clássicos sertanejos na voz da rainha da sofrência. A música «Te Amo Demais» tem quase 1,3 milhão de reproduções em menos de 48 horas.

A música é uma composição de César Lemos e ficou conhecida na voz do Leonardo. O EP «Decretos Reais» tem quatro faixas, extraídas da live «Serenata», que aconteceu em 15 maio de 2021. Segundo a equipe, novas faixas serão lançadas ao longo do ano.

Além dessa marca, a artista também é a artista com mais clipes acima de 100 milhões de visualizações no mundo e a primeira brasileira a superar 8 bilhões de streams no Spotify, segundo divulgou a assessoria dela.

A equipe de Marília ainda divulgou outros feitos da cantora:

Dona da live de música com maior número de telespectadores simultaneamente no mundo (3,3 milhões de telespectadores); Artista com maior canal do Youtube BR 16,2 bilhões de visualizações e 24,7 milhões de inscritos; Artista mais assistida do Youtube BR no ano de 2021 com 3,1 bilhões; Primeira brasileira a superar a marca de 8 bilhões de streams no Spotify; Cantora mais ouvida do Spotify Brasil ; Primeiro álbum a atingir 1 bilhão de streams no Spotify Brasil (Todos os Cantos – volume 1) e álbum mais escutado da história do Spotify BR.

Marília morreu em um acidente de avião na serra de Caratinga, interior de Minas Gerais, no dia 5 de novembro de 2021. Ela deixou um filho com Murillo Huff, o pequeno Leo Dias, de 2 anos.

Legado

Considerada uma das artistas mais populares do sertanejo, ela liderou uma reviravolta feminina no gênero, que impôs mulheres como protagonistas do estilo até então dominado quase apenas por homens, a partir de 2016, no chamado «feminejo».

O projeto Patroas, em parceria com Maiara e Maraisa, concorreu ao Grammy Latino e também estampou os painéis da Times Square , em Nova Iorque.

A cantora também fez história ao aparecer na capa da ForbesLife Fashion ao lado de Maiara e Maraisa.

