Marília Mendonça: equipe da cantora lança EP 'Decretos Reais', início de projeto póstumo; ouça

21/07/2022 21h01 Atualizado 21/07/2022

A equipe de Marília Mendonça lançou nas plataformas de streaming o EP «Decretos Reais», que inicia um projeto póstumo da cantora, que morreu aos 26 anos, em novembro de 2021.

Ouça aqui.

O volume 1 tem clássicos sertanejos e foi lançado na noite desta quinta-feira (21), véspera da data em que Marília Mendonça completaria 27 anos. Segundo a produção da cantora, novas faixas serão lançadas ao longo do ano e «outros decretos serão devidamente cumpridos».

«Decretos Reais não é apenas um EP, um lançamento ou uma simples série de postagens comemorativas. É uma compilação de desejos, sonhos e planos deixados por Marília Mendonça que serão desenvolvidos em parceria entre Família e Work Show», diz comunicado da equipe.

«Os lançamentos de hoje marcam apenas o início desse movimento. Tudo será conduzido de forma respeitosa, ética, profissional e com extremo amor», também diz o texto divulgado logo antes do EP aparecer nas plataformas de streaming.

O g1 já mostrou que a cantora deixou um farto material musical , que inclui quase cem músicas escritas e nunca lançadas.

O EP «Decretos Reais» conta com 4 faixas (sendo uma delas um pot-pourri) extraídas da live «Serenata», realizada em 15 maio de 2021. Na ocasião, a cantora incluiu no repertório clássicos da música sertaneja . As faixas selecionadas para o projeto são:

«Te Amo Demais» (César Lemos), «Te Amo, O Que Mais Posso Dizer» ( Ovelha), «Não Era Para Ser Assim» ( Cláudio Noam/Lucas Robles), «Sendo Assim» (Jacinto José)/ «Muito Estranho» (Cláudio Rabello/Dalto)

Reunião de amigos

Outro projeto que será lançado no aniversário de Marília inclui Ruth Dias, mãe da cantora, como anfitriã.

Ela recebeu artistas e amigos na chácara da família para uma gravação que une música e relatos de histórias vividas ao lado de Marília.

O resultado do encontro será disponibilizado nesta sexta-feira (22), no canal de Ruth Dias, no Youtube.

Maiara & Maraisa, Hugo & Guilherme, Murilo Huff, Dom Vittor & Gustavo, Vitor & Luan, Luiza e Jonh Amplificado foram os artistas convocados para o encontro.

Além deles, também estiveram presentes Wander Oliveira, empresário de Marília, além de amigos e membros da equipe da cantora.

«Vou sempre celebrar a vida da minha filha», afirma Ruth.

Mariliateca

A cantora, que morreu em um acidente de avião no dia 5 de novembro de 2021 com outras quatro pessoas, deixou quase 100 músicas registradas, que não foram lançadas nem por ela nem por outros artistas. As obras estão registradas no Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), mas nunca se transformaram em uma gravação comercial (fonograma).

É possível conferir a lista de composições no especial Mariliateca, com análises da obra da artista. Dos trabalhos póstumos, já foram lançados a parceira com Dulce María, «Amigos con derechos», e «Amava Nada», com Lucas Lucco.

