Marley: su padre escapó de la guerra, es amigo de Madonna y apadrina a cinco niños

Es uno de los conductores más queridos y viajados de la televisión argentina. Al frente de La Voz y próximo a viajar al Mundial de Qatar con los especiales de Por el mundo , estos son cinco datos curiosos del ahora papá de Mirko.

Su padre escapó de Alemania durante la Segunda Guerra Jack Wiebe , el padre de Alejandro (el verdadero nombre de Marley ), fue expulsado de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y se radicó en Paraguay junto a la abuela del conductor. «Cuando ella murió, mi padre crió a todos sus hermanos menores. Llegó a Argentina con 15 años, e hizo todo lo que tiene que ver con la instalación de aires acondicionados en empresas mientras mi mamá ( Ana María ) fue ama de casa», relató en una entrevista para el diario argentino Perfil. «Hacían un esfuerzo enorme, estaban obsesionados con que teníamos que tener una buena educación e idiomas. Cuando tuve las primeras ganancias con mi carrera les pude devolver un poco lo que me habían dado en la infancia».

Su apodo surgió en televisión El debut televisivo de Marley fue en 1990, cuando tenía 19 años. Se encargaba de las columnas de cine en Fax , el programa que conducía Nicolás Repetto en El Trece. Fue un gran paso para el joven que creció leyendo revistas de cine. «No teníamos plata, entonces yo me guardaba la plata de la comida que me daban para el mediodía y me compraba revistas. Le mentía a mi mamá, hasta que una maestra se dio cuenta de que yo no rendía como antes; estaba mal alimentado porque no comía bien», recordó en 2020.

En su paso por el programa de Repetto recibió su primer cambio de nombre: los zócalos lo presentaban como Alejandro Vives , ya que, fonéticamente, era lo más parecido a su apellido real. Una noche, luego de que el futuro conductor presentara un informe dedicado a la leyenda del reggae Bob Marley , Repetto bromeó con el apellido del joven: «¡Como Marley! Marley vive». Y luego de tantas bromas e insistencias, Alejandro adoptó el seudónimo para el resto de su carrera.

Estudió hotelería y se recibió Marley había comenzado a trabajar junto a Nicolás Repetto y su futuro se orientaba hacia la televisión. Sin embargo, su madre no estaba convencida de que allí fuera a encontrar una profesión, entonces le insistió con que estudiara una carrera formal. Y él cumplió. Alejandro Wiebe cursó Administración en Hotelería, se recibió y conserva el título. Nunca ejerció. Sin embargo, la formación y los conocimientos adquiridos serían de gran ayuda para uno de sus mayores proyectos televisivos: el formato Por el mundo .

Es amigo de la Reina del Pop A lo largo de los años, con su carisma y su amabilidad, Marley ha recorrido el mundo y ha cosechado amistades de todo tipo. ¿Una de las más insólitas? La de Madonna , la mismísima reina del pop internacional. A comienzos de la década de 1990, el comunicador fue enviado a Puerto Rico para seguir a la estrella, pero terminó siendo confundido con el novio de turno de la cantante. Lo que siguió fue casi de película: lo enviaron a una suite, se aclaró el malentendido, el equipo de Madonna lo invitó al show y, después del recital, lo trasladó de vuelta al hotel, en la misma limosina en la que iba Madonna. Tuvieron tanta buena onda que la diva lo invitó a su cumpleaños; tuvo con él una cálida relación.

Apadrina a varios niños extranjeros El padre de Mirko reveló en 2020 que, a distancia, es padrino de cinco niños en situación de vulnerabilidad, que se encuentran entre África, Haití e Irak. Marley los apadrina a través de la fundación Save the Children y en 2020 contó, en su paso por el programa ¿Quién quiere ser millonario ?: «Hablás directamente con el niño, le pagás la educación, la salud y los alimentos hasta los cinco años. Me gustaría poder hacerlo en Argentina, con chicos de distintas provincias. Si cada uno apadrina a un niño estaría todo más nivelado». Marley, que también colabora con Unicef y otras fundaciones solidarias, se convirtió en padre de Mirko en 2017, mediante vientre subrogado. Ha contado que proyecta tener otro hijo.

