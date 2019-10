¡Marlene Favela se convirtió en madre! Y aquí te mostramos la foto

Entornointeligente.com /

Marlene Favela, la eterna Gata salvaje se convirtió en madre al traer al mundo a su bebé Bella. Un momento que la ha llenado de emoción y que no dudó en compartir con sus seguidores.

En su cuenta en Instagram, la actriz mexicana subió la primera foto de su pequeña; en la imagen apareció sujetándole el dedo.

Para acompañar la instantánea, escribió el significado de recibir a su hija. « Ninguna experiencia en este universo se compara con ver tu cara por primera vez, olerte, sentir tu calor en mi pecho, ver y sentir como tu mano sujeta la mia!!! Ver la gracia de Dios en todo su esplendor cuando te observo! eres la mejor experiencia de nuestras vidas. Tú, nuestro regalo de Dios Bienvenida princesa», escribió.

Bella es fruto de la relación de la artista con el empresario australiano George Seely.

