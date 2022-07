Marlen Reusser se quedó con la cuarta etapa del Tour

Entornointeligente.com /

Madrid.- La ciclista suiza Marlen Reusser, del equipo SD Worx, ganó este miércoles la cuarta etapa del Tour de Francia femenino, en la que es su primera victoria del año, y la neerlandesa Marianne Vos (Jumbo-Visma) continúa como líder de la general.

— Le Tour de France Femmes avec Zwift (@LeTourFemmes) July 27, 2022 Reusser, de 30 años, consiguió con este triunfo su decimotercera victoria como profesional, y la primera en este 2022. Acabó con un minuto y 24 segundos de ventaja sobre la segunda clasificada, la francesa Évita Muzic (FDJ). La etapa estuvo marcada por el terreno, que fue carretera, tierra y adoquín.

Vos, líder de la general, no se despegó de la italiana Silvia Perico (Valcar), su principal perseguidora en la general. Tras finalizar la etapa, la general no se movió y Vos continúa como líder con una ventaja de 16 segundos sobre Perico y sobre la polaca Niewiadoma Katarzyna (SRAM Racing).

A falta de 13 kilómetros para el final de la etapa, Mavi García (UAE Team ADQ), de 38 años, se despistó y chocó contra el coche de su propio equipo, cayendo al suelo y perdiendo tiempo. Mavi acabó la etapa y perdió seis puestos en la general, a dos minutos y 26 segundos de Vos.

Este jueves se disputa la quinta de las ocho etapas, de 175,6 kilómetros de recorrido entre Bar-le-Duc y Saint-Dié-des-Vosges.

