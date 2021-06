Marktanalist EMFI constateert positieve wending in Surinaams monetair beleid

Entornointeligente.com / – EMFI Group Limited in Londen constateert positieve beleidsmaatregelen in het monetair beleid van Suriname. De marktanalist, die regelmatig analyses uitbrengt voor de internationale financiële markt, zoals investeerders, bondholders op de kapitaalmarkt en internationale financiële instanties, geeft in haar juni-rapport een nogal positief commentaar op het loslaten van de wisselkoers van de Amerilkaanse dollar en andere maatregelen die zijn genomen. “Wij zijn van mening dat dit beleid voldoende is om de inflatie te beheersen”, aldus EMFI in het rapport ‘Let it Float, let it float.

EMFI noemt een wenteling op de externe rekeningen van de staat een andere positieve ontwikkeling. In 2020 had Suriname een overschot op de lopende rekening van 11 procent van het bruto binnenlands product na zeven jaar met slechte prestaties op de externe rekeningen, mede ook vanwege de onevenwwichtige wisselkoers. “Hoewel een jaar overschot misschien niet voldoende is om de vertraging van de wisselkoers – na jaren van tekort op de lopende rekening – te compenseren, is het een indicator van afnemende druk op de wisselkoers. Wij zijn van mening dat het overschot op de lopende rekening dit jaar zal stijgen tot 14,7 procent, wat de goede prestaties op het externe front consolideert.” De marktanalist schat in dat de gemiddelde wisselkoers stabiel zal blijven en in 2021 zal sluiten op SRD 17,60 voor de Amerikaanse dollar.

Maar EMFI blijft ook kritisch en soms zorgelijk over de ontwikkelingen in Suriname. Er wordt in het rapport opgemerkt dat de groeiende maatschappelijke ontevredenheid en de drang naar snelle ontwikkeling de betrokkenheid van de regering om haar doel voor het herstelen van de economie, zal verzwakken. Het groeiende maatschappelijk ongenoegen in de samenleving wordt toegeschreven aan de economische crisis en de door de regering voorgestelde bezuinigingsmaatregelen. Hoezeer de noodzaak om de boeken in evenwicht te brengen volkomen gerechtvaardigd is, is de waarheid dat de regering, na bijna een jaar in functie, weinig heeft laten zien aan degenen die op haar hebben gestemd. Het gebrek aan resultaten op korte termijn zou voor onrust kunnen zorgen.

