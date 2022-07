Marko rompió en llanto «en mi vida había salido en una historia llorandoâ¦ Pero» (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

Marko Pérez no pudo contener las lágrimas al hablar de la situación país en Venezuela. El influencer y comediante venezolano, Marko, reveló a través de sus historias de Instagram con lágrimas en los ojos que ya no puede dejar pasar la difícil situación que atraviesa Venezuela, agregando « Yo creo que en mi put4 vida había salido en una historia llorando pero yo quiero que entiendan que la lucha que yo llevo no tiene que ver con política, a mi me sabe a mierd4 la política, la política es muy sucia».

Ahora bien, Marko comentó «Mi peo real es porque los chamitos de mi país se siguen muriendo, y que yo no tenga la posibilidad de ayudarlos a todos, pero de corazón yo trato de motivar a la gente para que se sumen para que ayuden a tantos hermanos que están jodidos, en realidad yo le deseo lo mejor a mi país, me sabe la izquierda o la derecha».

Seguidamente, Marko añadió que le gustaría que los venezolanos fuera y dentro del país se llenarán de empatía y en vez de preocuparse por la política pusieran más atención a los menores de edad que mueren desatendidos por la crisis económica y por la falta de atención médica « me rompe el alma, me destroza» .

Asimismo, el artista dijo que se encontraba conmovido tras ver el documental de Youtube de cuando apoyó a la causa de una joven con leucemia, agregando que revivió todo el proceso y se puso muy sentimental, explicando « Me toco el alma, me quiero morir, el día que me muera yo quiero me recuerden por esto y no por mis videos, ni por mi comedia, sino porque yo quise hacer un llamado a la necesidad y darnos cuenta que el mundo está escoñetad0″.

Finalmente, Marko le dijo a sus seguidores que vieran el siguiente documental hecho por él y por su equipo para que entiendan sus sentimientos y se pongan en su lugar.

