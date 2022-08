Marko atiza a Vettel y ve a Fernando Alonso ganando

Entornointeligente.com /

E n las últimas semanas se han producido dos movimientos en la F1 que han llamado mucho la atención. Ambos tienen que ver con campeones mundiales. Y en sendas ocasiones tienen como denominador común a Aston Martin . Sebastian Vettel ha anunciado que se retirará a finales de esta temporada. Y, luego, se confirmó que Fernando Alonso ocupará a partir de 2023 el asiento del alemán en el cuadro con base en Silverstone.

Helmut Marko se ha pronunciado sobre estas dos impactantes noticias en una entrevista concedida a ‘Oe24.a’. Y ha comparado a ambos pilotos con su habitual crudeza. Vettel ha salido muy mal parado en el veredicto emitido por el temible dirigente austriaco. Y, por el contrario, Alonso ha recibido elogios del asesor de Red Bull , que no se prodiga precisamente en piropos (salvo con Max Verstappen ) ni siquiera con los pilotos de su propia escuadra.

Comparativa Vettel vs. Alonso Cuando comenta lo que ha pasado con ‘Seb’, que fue tetracampeón con el cuadro de Milton Keynes (de 2010 a 2013), enfatiza que ve normal que lo deje viendo lo que está haciendo al volante del AMR22 : «En el pasado, con su meticulosidad, Vettel se ajustó perfectamente a nuestro ADN. Con él en Red Bull todo funcionó a la perfección. Pero ahora tiene otras prioridades, por lo que es normal lo que ha sucedido y de ahí que haya tomado esa drástica decisión. Si no pones tu corazón en lo que haces, no consigues nada «.

