Mark Zuckerberg se viste de Balenciaga sin quitarse la sudadera: las marcas de lujo que vestirán a los avatares de Facebook e Instagram

Mark Zuckerberg se ha quitado, por fin, el uniforme de magnate de Silicon Valley (sudadera, vaqueros y zapatillas). Durante una retransmisión en directo el pasado viernes, el dueño de Meta anunciaba junto a Eva Chen, directora de contenidos y colaboraciones de moda de la plataforma, que a partir de una semana, los avatares de los usuarios de Facebook, Instagram y Messenger podrán vestir a la moda; concretamente de Prada, Balenciaga y Thom Browne.

«Esto es lo más cerca que estaré nunca de un desfile», bromeaba el empresario mientras Chen mostraba a la cámara el avatar de Zuckerberg llevando algunos de los atuendos más virales y reconocibles de los últimos años: el uniforme de motero de Balenciaga, las sudaderas de nylon de Prada Linea Rossa o el traje ajustado y corto de Thom Browne. Aunque aún no se ha desvelado el precio (se espera que no supere los diez dólares), las prendas digitales podrán comprarse a partir de la semana que viene en el marketplace de Meta, y Chen espera que «se unan más firmas en los próximos meses».

Desde que Zuckerberg anunciara oficialmente la creación de Meta el pasado otoño, una web 3.0 centrada en la interacción del usuario-avatar con el entorno digital, la moda ha estado en el punto de mira comercial. De hecho, horas después del anuncio, la cuenta corporativa de Meta le preguntaba a Balenciaga vía Twitter cómo deberían vestirse en esta nueva realidad paralela. No era una mención casual: la marca comandada por Demna Gvasalia lleva un par de años borrando los límites entre el analógico y el digital con filtros, avatares y hasta videojuegos con los que mostrar en primicia y de forma interactiva sus colecciones.

La reconversión de Facebook en Meta ha hecho que durante este año la industria de la moda invierta cantidades ingentes en el denominado metaverso. No hay marca que no haya instalado tiendas o realizado eventos en plataformas de realidad simulada como Roblox o Decentraland. Esta última, por ejemplo, acogió el pasado marzo una semana de la moda experimental en la que desfilaron, entre otras, Etro o Dolce & Gabbana y en la que los avatares podían vestirse para la ocasión comprando atuendos con criptomononedas. Se estima que el negocio de la moda en el metaverso supone, según Morgan Stanley, una oportunidad de negocio de 50.000 millones de euros.

Sin embargo, hasta ahora la moda digital ha discurrido por distintos nichos de mercado: por un lado, las firmas de lujo han creado sus propios NFT’s, es decir, prendas u obras de arte exclusivas y no reproducibles a precios desorbitados y orientadas a la inversión y la revalorización a medio plazo (la dinámica es similar a la de una obra de arte); por el otro, se ha enfocado en el negocio de los skins , prendas digitales para customizar avatares en videojuegos como Fortnite o Animal Crossing. El hecho de poder adquirir prendas digitales en las redes sociales más populares (Facebook e Instagram suman entre sí más de 3.000 millones de usuarios) cambia completamente las reglas y acerca este mercado a un público hasta ahora reticente al uso de criptomonedas o realidades simuladas.

La noticia de la inclusión de la moda en Meta coincide, de hecho, con la decisión del grupo Kering (dueño de Gucci, Balenciaga o Saint Laurent, entre otras) de empezar a admitir el pago con criptomonedas en algunos de sus productos (digitales o no). «El lujo tiene un importante papel aquí. Tenemos una oportunidad real de crear productos que nos permitan expresarnos de formas pioneras», declaraba Grégory Boutté, director del área digital del grupo, durante una conferencia de prensa esta semana. Parece que, tras meses especulando con la posible integración del armario virtual en nuestras vidas, ya se están dando pasos para que esta idea efectivamente ocurra a medio plazo.

