Mariposas Monarca en peligro de extinción, ¿qué motivos hay detrás?

Las mariposas Monarca están en claro peligro de extinción. ¿Cuáles son las causas que hay detrás de ello?

20/08/2022 17:00

El número de especies en peligro de extinción no para de incrementarse con el paso del tiempo. El cambio climático está comenzando a hacer mella en los ecosistemas y, buena prueba de ello es que la denominada ‘Lista Roja’ no para de aumentar. Este listado lo realiza la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN por sus siglas en inglés), una organización que realiza constantemente estudios sobre animales azotados por peligros que ponen en serio riesgo su existencia.

Uno de los últimos animales en ser agregados a esta preocupante clasificación ha sido la mariposa Monarca, un insecto conocido en términos científicos como Danaus plexippus. Esta mariposa se encuentra dentro de una lista que, en el peor de los escenarios, ya dispone de 41.459 especies al cierre de estas líneas. Ahora bien, ¿por qué este caso es particularmente peligroso para la conservación de los ecosistemas ? Nos encontramos ante un nuevo caso de grandes polinizadores. Esto tiene repercusión directa en la fauna y flora de lugares concretos.

Veamos cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta esta especie de mariposa en el medio plazo, por qué es especialmente importante preservar ejemplares en cautividad con el objetivo de evitar su desaparición completa y, por supuesto, qué causas están provocando la caída del número de miembros de la variante Monarca. He aquí las claves de un problema que, desgraciadamente, no es nuevo.

Nuevamente, el ser humano como causante principal de la caída de ejemplares La causa que estaría detrás de la caída masiva de ejemplares estaría directamente relacionada con la deforestación provocada para la utilización de madera en la industria. Al parecer, de acuerdo con la información de Extreme Tech, el problema radica en la falta de espacio con sombra, lo cual tiene una implicación directa con la presencia de unas temperaturas superiores en el ambiente . Esto dificultaría la migración de las mariposas, motivo por el cual estaría reduciéndose el número de ejemplares vivos.

Aun así, hay otros problemas que también están afectando a las mariposas que no pueden llevar a cabo sus migraciones. El uso indiscriminado de insecticidas y pesticidas están contribuyendo, además, a la desaparición de estos insectos. Pese a que estos agentes químicos son capaces de matar a mariposas directamente , el problema no acaba aquí. Estas sustancias terminan depositándose en una especie de algodón utilizado por las mismas que sirve de alimento para las larvas. Esto provoca que la reproducción no sea capaz de contrarrestar el primer efecto.

En relación a la caída de miembros, se especula que la presencia de la variante occidental, establecida en las Montañas Rocosas, se ha reducido hasta un 99,9% respecto al número de unidades presentes en la década de los ochenta . De igual manera, la opción criada en el este ha caído en tamaño de población hasta un 84%. Ambos registros implican que, de continuar esta tendencia, su desaparición podría estar mucho más próxima de lo que se pensaba hace un tiempo.

El principal efecto que se vería en el medio plazo es el que se conoce como dominó. Cabe precisar que nos encontramos ante un importante polinizador, por lo que una caída drástica en el número de mariposas de esta clase podría provocar la pérdida de flora futura. Esto, como es lógico, terminaría derivando en una reducción drástica en la actividad animal debido a la falta de alimento. En definitiva, toda la cadena trófica se vería gravemente perjudicada. He aquí la vital importancia de preservar este tipo de especies.

Aun así, en un escenario tan grave parece que puede haber algún que otro claro . En México, en un área en la que se ha reducido notablemente el uso de pesticidas, se ha podido observar un fuerte crecimiento de unidades. Esto demuestra la clara correlación que existe entre la despoblación de estos insectos y el uso de sustancias con agentes químicos perjudiciales para el medioambiente.

