Marioni fue suspendido dos juegos por pelea con aficionado

La Comisión Disciplinaria determinó suspender y multar al técnico de Pumas, Bruno Marioni , por la bronca que se dio contra un aficionado en la semifinal de la Copa MX, entre el cuadro universitario y FC Juárez.

La Comisión Disciplinaria no señaló el monto de la multa.

Tras finalizar el partido, en la conferencia de prensa el técnico admitió que respondió a una agresión de un aficionado, por lo que pidió disculpas.

“En el camino a la conferencia, los entrenadores tenemos que pasar por en medio de la tribuna. Lamentablemente se dio una agresión, a la cual respondí y no voy a justificarme, pido una disculpa al aficionado que me agredió, que me pegó una patada”, dijo en ese entonces.

Entornointeligente.com