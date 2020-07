Mario Villarroel recibido por el Príncipe Alberto de Mónaco

Entornointeligente.com /

Mario Villarroel en su misión de trabajo frente a la Presidencia de de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, recorrió más de 120 países y fue recibido por los más altos mandatarios del mundo. En esta gráfica Villarroel es recibido por el Mónaco.

Mario Villarroel in his work mission in front of the Presidency of the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, toured more than 120 countries and was received by the highest leaders of the world. In this graph Villarroel is received by Prince Albert of Monaco.

Mario Villarroel em sua missão de trabalho em frente à Presidência da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, percorreu mais de 120 países e foi recebido pelos mais altos líderes do mundo. Neste gráfico, Villarroel é recebido pelo príncipe Albert de Mônaco.

Mario Villarroel nella sua missione lavorativa di fronte alla Presidenza della Federazione Internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, ha fatto tournée in oltre 120 paesi ed è stato accolto dai più alti leader del mondo. In questo grafico Villarroel è ricevuto dal Principe Alberto di Monaco.

