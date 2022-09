Mario Vargas Llosa: «Los chilenos votaron de una manera muy sensata al rechazar un verdadero disparate

Entornointeligente.com /

Tres semanas después del Plebiscito en el que el Rechazo se impuso en un contundente resultado, siguen habiendo reacciones de lo que esto implicó y lo que podría haber pasado de ganar el Apruebo. Aprovechando que estará en Chile esta semana para dar una serie de conferencias, el escritor Mario Vargas Llosa asevera que el triunfo del Rechazo «nos ha levantado el ánimo a quienes veíamos a Chile como un modelo». Además, no duda en asegurar que la propuesta de nueva Constitución era » un mamarracho » y que «los chilenos votaron de una manera muy sensata al rechazar un verdadero disparate». Y a pesar de asegurar que puntos como la paridad, derechos sociales y plurinacionalidad » son formidables «, asevera que el país no necesitaba más Estado. «La Constitución no puede prohijar el retroceso de una sociedad hacia formas muy elementales. Arrastrar a los chilenos hacia esas formas es convertir a Chile en un país africano «, asegura.

