Mario Silva: el audio contra Diosdado Cabello te oxidó «la hojilla», que ahora atacas a los docentes

Si en este pais, la mal llamada «ley del odio» con la cual el régimen de Nicolás Maduro ha encarcelado y torturado a muchos venezolanos – fui víctima de ellos durante casi seis meses en condiciones infrahumanas-, la «asamblea nacional» estuviera en este momento allanando la «inmunidad» de Mario Silva como «diputado» y el fiscal general de la República, Tarek William Saab estuviera solicitando la orden de aprehensión de tal individuo.

En efecto, que Mario Silva el mismo que desde un audio – no desmentido y cuyas pruebas del Mossad quedaron como aquellas de Henry Ramos Allup ante el demostrar el «fraude» del referendo que ganó 9Chávez- despotricó con su acostumbrado lenguaje de albañal contra Diosdado Cabello por citar una figura relevante de aquellas palabras proferidas en 2013, pues, ahora arremete contra los educadores venezolanos porque estos de manera valiente han salido a protestar contra la mal llamada Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), la cual recibe órdenes del propio Nicolás Maduro como jefe de la Hacienda Pública Nacional, o sea del responsable que administra todos los ingresos que maneja la nación.

Por ello, que Mario Silva desde su programucho convertido en la más putrefacta bazofia política, asegure que las maestras y profesores somos «tarifados de Roma y del imperio» cuando nuestras despensas y neveras están vacías porque no tenemos comida, o debemos caminar con zapatos rotos, o carecemos de las medicinas necesarias para nuestras enfermedades, con declaraciones que incluso, palabras más, palabras menos, llaman a una suerte de guerra civil al decir que «échenle bolas» (1) a esa mayoría de integrantes del magisterio que hemos afirmado estar dispuestos a ir a un paro nacional ante la irresponsabilidad del ministerio de educación y de educación universitaria, – – este último que ni siquiera pagó el bono vacacional de los profesores-, no es más que una infeliz amenaza de quien en ese mismo estudio de palangrismo ha defendido al «criminal» – llamado así por Hugo Chávez – Valentín Santana, lo cual es otra prueba que el madurismo no es chavismo.

El madurismo en boca de individuos como Mario Silva es la protuberancia más despreciable contra el ser humano. En «seres» como Mario Silva es mentira que pueda haber sentimientos de amor y protección hacia el pueblo. Para ellos el «pueblo» son aquellos panegiricos y arrastrados que apoyan salarios y pensiones de menos de 1 dólar diario. Para ellos el «pueblo» son aquellos que deben aceptar todas las atrocidades que cometa el régimen. Y en contrario, somos «enemigos del pueblo» aquellos que levantamos la voz porque no tenemos agua, luz, gas, o no llega gasolina a las zonas más remotas y hay que pagarla a precios internacionales y en moneda extranjera, debiendo sobrevivir con 130 bolívares al mes.

Y mientras esto ocurre, además de Mario Silva, el grupete de desgraciados mensajes se multiplican con el seudosindicalista Carlos López, quien además de apoyar los desmanes de la Onapre, asegura que solo protestan «50 docentes de derecha», y otros, como Jesús Faria afirman que todas las protestas magisteriales son «muy reducidas», es decir, que estas voces conforman un oxigonio de ignominia, odio y basura mediática contra los responsables de ejercer la praxis de la educación en condiciones de destrucción de toda la infraestructura de escuelas, liceos y universidades, y con salarios miserables.

Mario Silva es el ser más vil desde la semántica madurista. Solo en mentes perversas, llenas de alevosía y mucha maldad se puede concebir que él echará sobre los docentes a su «pueblo» para enfrentar las demandas de quienes hemos sido avasallados y destruidos en lo económico y social por parte del régimen de Nicolás Maduro.

Reto a Mario Silva para que haga públicas sus cuentas bancarias contra las de cualquier maestra o profesor y ver quien es más tarifado de otros ¿o jamás lo haría porque sabe que sólo los docentes pudieran demostrar los ingresos de hambre?

Quienes con su boca mediocre y nefasta aseguran que los docentes somos «tarifados del imperio», es porque sólo en ellos, existe la práctica del felatorismo político en posición activa y la sodomia política en posición pasiva en favor de sus panegiristas. En otras palabras, son defensores de «criminales» con una «hojilla» que hace tiempo tiene muy oxidada.

(1) https://twitter.com/zuricht94/status/1556362478807826434?t=dEVUyMNl-6tnuWnwS1N2fQ&s=19

