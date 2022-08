Mario Silva amenaza a los docentes

Entornointeligente.com /

En medio de la crisis económica mas descomunal de la historia de Venezuela, el régimen socialista ha decidido fraccional el bono vacacional y recreacional del personal adscrito al sector de educación básica, media y universitaria. Hecho que contraviene lo dispuesto en las contrataciones colectivas suscritas por el Estado. Esta decisión que menoscaba los derechos entre otros del personal académico, administrativo y obrero de las universidades nacionales, fue tomada de forma unilateral por el gobierno nacional y concretada con la claudicación de un oscuro personaje llamado Carlos López quien funge como coordinador nacional de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, del solo nombre se puede deducir, que es un sindicato afín al régimen venezolano y que cuyo objetivo, no es la defensa de los intereses de los trabajadores. En eso estamos claros.

Ante semejante atropello los afectados han/hemos ejercido distintas acciones con la finalidad de hacer valer sus derechos y planteado todas alternativas de exigencia de restitución de nuestros derechos, el paro escalonado y/o paro total de actividades. Es allí donde aparece Mario Silva, quien desde la pantalla de la televisión nacional, en la señal del Estado venezolano, encolerizado amenaza al personal de educación «Láncense el paro ,échenle bolas pues, láncenselo pá que ustedes vean como la marea rojita se le va a ir pá encima, láncenselo –continúa Silva- ándele pues, sigan las instrucciones del vagabundo que financia desde Roma, y del otro que anda por España montando… ganando plata a costillas de ustedes y mandándoles una limosna. Láncense un paro nacional, échenle bolas ándele pues» y continuó en su tono desafiante/amenazante en el ritornello de «échenle bolas» por lo menos en tres oportunidades mas.

Uno se pregunta ¿a qué marea roja se referirá Mario Silva? ¿es jefe o dirigente de esa marea roja que esgrime como arma mortal en contra del personal de educación? ¿tiene poder de decidir quienes serán las potenciales víctimas de esa acechante marea roja? ¿quién le paga y de dónde sale el dinero para financiar a la marea roja? Ojala no sea del dinero que nos niegan y que hemos ganado sin amenazar a nadie, ni prevalernos de cargos ni usufructuar posiciones dentro de la administración pública para exhibir condiciones de tonton macoute.

También Silva, acusa al personal de educación de estar financiados, no lo dice por nombres pero uno puede suponer que se refiere a Rafael Ramírez, flamante todopoderoso ex ministro y zar petrolero socialista caído en desgracia, o el dirigente Leopoldo López. En un desesperado intento de politizar un justo reclamo e ignorando el señor Silva, que el ejemplo de su vida, no es norma, modo ni ejemplo para quienes hacemos vida en el sector educación.

También olvida Mario Silva, que el sector educación al igual que todo el país, es víctima de las políticas erradas económicas sin distingos de posición social u orientación económica, que quizás muchos de esa entelequia que él lama marea roja y que pretende usar como perros de presa en nuestra contra, son precisamente afectados por la situación económica causada por el régimen que él defiende.

La asamblea Nacional de la que forma parte el señor Silva, promulgó en el 2017, la ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. La misma en su articulado establece sanciones a quienes promuevan el odio y la discriminación entre venezolanos. Esperamos que el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, tome nota y establezca las responsabilidades a lugar ante estas amenazas de parte del señor Silva, en contra del personal del sector educación.

Basta de división y siembra de odio entre los venezolanos y en particular de los trabajadores del sector educación. No somos responsables del descalabro económico del país, exigimos lo que nos corresponde dentro del marco legal que garantiza el derecho y el respeto que como venezolanos y trabajadores, merecemos. Señor Fiscal General, tiene usted la palabra.

