Mario Frias é internado em Brasília e passa por novo cateterismo, após 'infarto agudo do miocárdio' Segundo boletim médico, ex-secretário de Cultura do governo federal está na UTI do hospital Santa Lúcia, desde noite de segunda (4). Está é, pelo menos, a terceira vez que ele é internado com quadro similar. Por g1 DF e TV Globo

05/07/2022 11h41 Atualizado 05/07/2022

1 de 1 Mario Frias, secretário especial de Cultura do governo federal — Foto: Roberto Castro/ Mtur Mario Frias, secretário especial de Cultura do governo federal — Foto: Roberto Castro/ Mtur

O ex-secretário especial de Cultura do governo Jair Bolsonaro, Mario Frias , foi internado na noite de segunda-feira (4), com quadro de «infarto agudo do miocárdio» .

Segundo boletim médico divulgado nas redes sociais dele, Frias passou por um cateterismo com retirada de trombos e segue na UTI do Hospital Santa Lúcia, na Asa Sul, em Brasília . Por conta disso, ele informou que cancelou a agenda dos próximos dias.

Infarto: os sintomas menos conhecidos de um ataque cardíaco

Esta é, pelo menos, a terceira vez que o secretário é internado na capital com um quadro similar. Em maio de 2021, ele passou por um cateterismo , após ter um princípio de infarto. Cinco meses antes, ele já tinha passado pelo mesmo procedimento, também por esse motivo .

Mario Frias foi exonerado da Secretaria Especial de Cultura em 31 de março , para concorrer às eleições deste ano. No lugar dele, o cargo foi assumido por Hélio Ferraz de Oliveira, até então secretário nacional do audiovisual e nº 2 da pasta.

