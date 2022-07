Mario Draghi diz ter «muito a fazer» até às eleições

Entornointeligente.com /

Mario Draghi, primeiro-ministro cessante de Itália, assegurou esta terça-feira que ainda «há muito a fazer» antes de um outono «muito complicado».

O político, após uma reunião com organizações empresariais, presidiu a um Conselho de Ministros em que a ministra da Economia, Daniele Franco, informou que nos primeiros seis meses do ano houve uma melhoria da tendência das contas públicas, com a dívida para 2022 «por enquanto» a baixar.

A redução, que ultrapassa os 14.300 milhões de euros, deve-se «inteiramente aos rendimentos mais elevados» e será influenciada pela nova ajuda às famílias e às empresas, para tentar mitigar os efeitos da inflação, que deverá ser aprovada na próxima semana no parlamento, de acordo com Franco.

Recorde-se que Sergio Mattarella, Presidente de Itália, dissolveu no dia 21 de julho o parlamento italiano, decretando assim o fim da atual legislatura, na sequência da demissão do primeiro-ministro, o que se traduz em eleições antecipadas, marcadas para 25 de setembro.

No entanto, até lá, Draghi e o seu Governo continuam em funções, para tratar de «assuntos urgentes», como o PRR, uma vez que a falta das reformas pedidas pela União Europeia (UE) pode por em risco a entrega de fundos dos quais a Itália é o maior destinatário.

