Mario Domm le exige a México un pasaporte humanitario para el cantante venezolano que descubrió

Los últimos días se ha hecho viral la historia de Alexander , un joven venezolano que migró a Colombia en búsqueda de nuevas oportunidades. A pesar de haber tenido algunos obstáculos para salir adelante, este talentoso cantante encontró en el canto la esperanza para poder progresar.

Luego que la agrupación mexicana Camila lo descubriera cantando en las calles de Bogotá, el propio vocalista y compositor de la banda Mario Domm , ha pedido al consulado de México en Bogotá una ayuda para que Alexander, viaje a a su país y grabe una canción.

Con información de RCN

Alexander trabaja cantando en las calles del norte de Bogotá y, por azares del destino y la casualidad, conoce a Mario Domm y Pablo Hurtado, integrantes de ‘Camila’, quienes al escucharlo cantar, le piden grabar una canción en México.

El joven cantante llegó a pie desde Maracay (Venezuela) a Bogotá hace un año en Colombia. No tiene pasaporte para viajar a México.

“Es mi deseo apoyarle para grabar un tema en México y que esto pueda servirle como plataforma en su carrera”, afirma la carta.

En ella pide se “otorgue un pasaporte humanitario” a Alexander, “debido a que es una persona extremadamente talentosa y quisiera darle la oportunidad que hasta este momento parece que la vida no le ha dado”

Añade también: “Con amor, les invito a que juntos ayudemos a este talentosísimo ser humano a tomar lo que la vida tiene realmente para él”.

Por ese motivo, Mario Domm como vocalista y fundador del grupo musical envía la carta solicitando al consulado de México en Bogotá ayuda para que Alexander pueda cumplir su sueño.

“Soy fundador del grupo Camila y desde hace 15 años está firmado por Sony Music México”, reseña la carta al contar también sobre la trayectoria como cantante, compositor, pianista y productor.

