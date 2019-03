Mario Abdo: “Ni en 4 años podremos solucionar problemas históricos”

Entornointeligente.com / El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, habló acerca de la reunión entre autoridades estatales y miembros de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI). Dijo que está abierto al diálogo con los campesinos. Sin embargo, aseguró que ni en cuatro años podrá solucionar los problemas históricos de dicho sector y que no puede recibir a todos los que le piden audiencia. En ese contexto, sostuvo que una de las primeras acciones que hizo desde que asumió fue abrir una mesa de diálogo con los campesinos y los distintos gremios productivos. “Nuestra sociedad tiene una deuda histórica con los sectores más vulnerables del país”, agregó. Según el Ejecutivo, la mayoría de las organizaciones campesinas decidieron no venir hoy y solo llegaron una o dos de las más de 30 que hay, entendiendo que su gobierno tienen una enorme apertura para conversar y que pretenden construir con ellos un itinerario, pero para ello considera necesario elaborar una hoja de ruta consensuada, en base a acuerdos sobre inversiones que puedan hacerse. “Abiertos a dialogar” “Estamos abiertos a dialogar, pero tienen que entender que ni en cuatro años y medio que nos quedan, no vamos a solucionar los problemas históricos. Entonces quiero ser un presidente serio. Quiero cumplir mi palabra y llegar a un acuerdo con ellos”, afirmó Abdo, durante una conversación con medios de prensa. Agregó que espera que juzguen dentro de un año si es que se cumplen o no (las promesas), toda vez que se llegue a un acuerdo en una mesa de diálogo. Con relación a los ceramistas, el jefe de Estado señaló que a partir del inicio de esta administración se estableció un cambio en el pliego de bases y condiciones para que las obras llevadas a cabo por Ministerio de Urbanismo sean edificadas con materiales nacionales. “Yo no puedo estar recibiéndole a todos los que me piden audiencia. Ellos (los ceramistas) hablaron con el ministro de la Senavitat y con quienes están llevando adelante esta política pública. Yo me encargué de que les reciban”, concluyó Abdo Benítez. Los miembros de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) piden la condonación de deudas y mejores condiciones de vida, entre otras cosas.LINK ORIGINAL: La Nacion

Entornointeligente.com